https://mundo.sputniknews.com/20210720/bruselas-vuelve-a-pedir-a-espana-que-renueve-el-consejo-general-del-poder-judicial-1114324383.html

Bruselas vuelve a pedir a España que renueve el Consejo General del Poder Judicial

Bruselas vuelve a pedir a España que renueve el Consejo General del Poder Judicial

MADRID (Sputnik) — La Comisión Europea volvió a instar a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el órgano encargado la gobernanza en la... 20.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-20T19:24+0000

2021-07-20T19:24+0000

2021-07-20T19:24+0000

poder judicial

consejo general del poder judicial

españa

comisión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1114324579_0:72:2561:1512_1920x0_80_0_0_bd768ef3e23cdf2f6aaec47df819c3cc.jpg

"Tenemos que reiterar que es necesario que el CGPJ funcione", dijo en rueda de prensa la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, durante la presentación del último informe de Bruselas sobre la situación del Estado de derecho en los estados miembros.Jourová destacó que la renovación del órgano es necesaria a pesar de "la complejidad de la situación política" y del escenario de "bloqueo" por la falta de colaboración entre partidos.Según el informe presentado por la Comisión Europea, la falta de renovación del CGPJ es uno de los "retos" que afronta la Justicia en España, aunque Bruselas valora como un hecho positivo que se retirase la propuesta del Gobierno que abogaba por rebajar la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados para elegir a sus miembros.En concreto, la propuesta del Gobierno abogaba por desbloquear la situación permitiendo la renovación del Poder Judicial con la aprobación de la mayoría absoluta del hemiciclo, cuando actualmente se requiere el visto bueno de tres quintos de los diputados.Este mismo 20 de julio, el nuevo ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, invitó a la principal formación de la oposición —el conservador Partido Popular (PP)— a retomar las negociaciones para renovar el CGPJ.De forma reiterada, el líder del PP, Pablo Casado, afirmó que mantendrá su negativa a renovar el Poder Judicial mientras los socios de coalición del socialista Pedro Sánchez —la formación izquierdista Unidas Podemos (UP)— sigan en el Ejecutivo.Sin embargo, en ocasiones más recientes Casado cambió su discurso, asegurando que no pactará si ello no conlleva un cambio en los procedimientos de elección para garantizar la "independencia" judicial."¿Por qué Sánchez sigue bloqueando la renovación, enfrentándose a los estándares europeos de independencia judicial?", dijo Casado en Twitter tras conocer el último informe de la Comisión Europea.La falta de renovación hace que la composición del CGPJ siga siendo la que nació de la correlación de fuerzas existente en Parlamento en el año 2013, cuando el Partido Popular todavía gozaba de mayoría absoluta y su entonces líder, Mariano Rajoy, era presidente del Gobierno.Es decir, el veto del Partido Popular hace que el CGPJ siga siendo de mayoría conservadora cuando el Parlamento ya no lo es.Mientras tanto, el CGPJ sigue nombrando a jueces, que en ocasiones marcan el rumbo político del país, tomando decisiones de calado como la sentencia a los líderes catalanes por el proceso independentista o, por ejemplo, la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el confinamiento dictado por el Gobierno para contener la COVID-19.En su mensaje de este 20 de julio, Félix Bolaños insistió en que el Gobierno tiene "la mano tendida" para sentarse con el Partido Popular a pactar la renovación del CPGJ.En esa línea, Bolaños invitó a Casado a "sumarse al consenso" recordándole que el CGPJ lleva 959 días bloqueado y que cumplir la Constitución "no es una cuestión de conveniencia".

https://mundo.sputniknews.com/20210720/rueda-de-prensa-posterior-al-consejo-de-ministros-de-espana-1114301344.html

https://mundo.sputniknews.com/20210607/las-autoridades-judiciales-cuestionan-la-ley-de-memoria-democratica-del-gobierno-de-espana-1112995590.html

https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-tribunal-supremo-de-espana-condena-al-estado-por-no-investigar-la-muerte-de-couso-en-irak-1114130701.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

poder judicial, consejo general del poder judicial, comisión europea