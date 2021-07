https://mundo.sputniknews.com/20210720/acidas-jugosas-pero-no-para-todos-quienes-no-deberian-comer-manzanas-verdes-1114241690.html

Ácidas, jugosas, pero no para todos: ¿quiénes no deberían comer manzanas verdes?

Ácidas, jugosas, pero no para todos: ¿quiénes no deberían comer manzanas verdes?

¿Te gustan las manzanas verdes ácidas? La endocrinóloga y nutricionista rusa Tatiana Bocharova explicó quiénes no deberían comérselas, qué efectos secundarios... 20.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-20T00:30+0000

2021-07-20T00:30+0000

2021-07-20T00:30+0000

estilo de vida

manzanas

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108764/33/1087643340_0:191:2942:1846_1920x0_80_0_0_ede7e92c57403506d59ee73e18c72a7e.jpg

En primer lugar, quienes padecen pancreatitis o discinesia biliar, sobre todo en fase recidiva, no deberían consumir esta fruta, señaló la especialista. Con tales diagnósticos, es mejor optar por las manzanas dulces. También es preferible rallarlas u hornearlas, agregó.En caso de padecer gastritis o úlcera, no se recomienda consumir más de una manzana verde al día. En este caso, es mejor disfrutar de esta fruta una hora después de comer bien y no en ayunas, enfatizó Bocharova.Además, las manzanas ácidas pueden dañar el esmalte dental. Por lo tanto, tras consumirlas hay que enjuagarse la boca con agua, aconsejó la endocrinóloga.

https://mundo.sputniknews.com/20210716/estos-son-los-alimentos-que-manchan-tus-dientes-1114173741.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manzanas, alimentación