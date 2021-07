https://mundo.sputniknews.com/20210719/viajaba-en-avion-y-vio-los-crueles-mensajes-de-un-pasajero-sobre-ella--video-1114234220.html

Viajaba en avión y vio los crueles mensajes de un pasajero sobre ella | Video

La estadounidense Landen Ewing protagonizó una escena muy incómoda mientras viajaba en avión. Se dio cuenta de que el pasajero de al lado la criticaba en una... 19.07.2021, Sputnik Mundo

La joven compartió en TikTok un emotivo video en el que bromea sobre la situación. Landen contó que el hombre sostenía su smartphone de tal manera que ella podía ver la pantalla. Para evitar críticas, la tiktoker declaró que todo el mundo mira celulares ajenos, por lo que también echó un vistazo al de su vecino. Sin embargo, lo que vio la dejó en shock.El hombre mantenía una conversación poco agradable con su novia y no hacía nada para ocultarlo. En uno de los mensajes se quejó de que no estaba muy cómodo "con este culo gordo de al lado", a lo que su interlocutora le aconsejó… "hablarle sobre la keto", en referencia a la famosa dieta. Finalmente, escribió que la pasajera de al lado "estaba tan gorda que el avión no podría despegar".Los seguidores de la joven, a su vez, sugirieron que para que la novia no se pusiese celosa, su pareja decidió meterse con la tiktoker.

