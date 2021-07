https://mundo.sputniknews.com/20210719/un-diputado-y-un-exiministro-la-sorpresa-de-las-primarias-presidenciales-en-chile-1114219025.html

Un diputado y un exiministro: la sorpresa de las primarias presidenciales en Chile

Un diputado y un exiministro: la sorpresa de las primarias presidenciales en Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Dos políticos jóvenes vencieron por amplio margen el domingo 18 de julio a sus contrincantes en la elección de primarias presidenciales en...

Desafiando todas las estimaciones y los estudios de opinión, en bloque de izquierda Apruebo Dignidad se impuso el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social, 35 años) y en la elección para elegir el candidato de la coalición derechista Chile Vamos, venció el exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel (43 años).Con más del 95% de los votos escrutados, Boric obtuvo un 60,29% de los sufragios y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), un 39,71%. Sichel logró ganar al exalcalde de Las Condes (centro), consiguiendo un 49% frente a Joaquín Lavín, quien sacó 31%. Más atrás quedaron en la derecha el exministro de Defensa, Mario Desbordes (10%) y el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (9%).El último estudio de la encuestadora privada Cadem entregó en junio un pronóstico muy lejano a lo que finalmente pasó. Jadue ganaba con más del 50% de los votos izquierdistas y Lavín ganaba con 46%, frente a un Sichel que no obtenía más de 25%. También se equivocaron las encuestadoras privadas Activa Research y TuInfluyes.El primer festejo se registró en el comando de Sichel, en Santiago, luego de que sus tres contendores reconocieran públicamente su derrota, felicitaran al candidato ganador e hicieran llamados a votar por Sichel en noviembre, como dicta la norma implícita.La celebración en la izquierda se hizo esperar, pues Jadue esperó hasta muy entrada la noche, cuando ya estaban escrutados más del 90% de los votos, para dar un discurso admitiendo que Boric lo había vencido.Con las mesas casi escrutadas en su totalidad, el Servicio Electoral relevó que 3.031.701 personas acudieron a las urnas, Algo importante fue leer el desglose por pacto. En Apruebo Dignidad sufragaron 1.684.214 personas y en Chile Vamos, votaron 1.300.733 almas. Cifras muy similares, aunque una coalición llevó dos candidatos y la otra, cuatro.Quiénes sonEl diputado Gabriel Boric se hizo conocido públicamente durante las manifestaciones estudiantiles del año 2011, como líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Desde esa plataforma creó varios movimientos políticos de izquierda, siendo el último Convergencia Social, que se convirtió en partido. En enero de 2017, Boric unió su tienda con otros partidos políticos izquierdistas y fundó la coalición de partidos Frente Amplio.En octubre de 2019 iniciaron las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales en el denominado "estallido social" y en noviembre del mismo año, Boric y otros políticos lideraron el que se conoció como el "Acuerdo Constitucional", una reunión de todas las fuerzas políticas del país que desembocó en el actual proceso constituyente, liderado por la Convención Constitucional de 155 miembros que comenzó a sesionar en julio de este año.Sebastián Sichel es abogado y no siempre fue derechista, pues militó hasta 2014 en el partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) y posteriormente se unió al partido Ciudadanos, fundado por gente del sector de centroizquierda.Tras algunas derrotas electorales, cambió de sector y en 2017 manifestó su apoyo al candidato, ahora presidente, Sebastián Piñera. Al asumir, el mandatario nombró a Sichel como presidente de la Corporación de Fomento, en 2019 lo puso a cargo del ministerio de Desarrollo Social y en 2020, Piñera lo nombró presidente del Banco del Estado. Su gestión en la empresa pública encumbró su popularidad en las encuestas y decidió dejar el Gobierno para iniciar su carrera presidencial, sin militar en ningún partido pero apoyado por la coalición Chile Vamos.El 21 de noviembre se realizará la primera vuelta presidencial entre Boric, Sichel y los demás candidatos que decidan inscribirse, y el 19 de diciembre se competirá la eventual, pero casi segura, segunda vuelta presidencial.Jornada tranquila y ambiente cívicoLa jornada partió lenta el domingo, con baja participación debido a varios factores. Entre ellos, el frío del invierno (menos de seis grados en Santiago a la hora de la apertura de urnas, a las 08:00 hora local, 12:00 GMT), el fin de semana largo a raíz del feriado de este viernes y el miedo al contagio de COVID-19. Sin embargo, durante la tarde se concentró la mayor parte de la asistencia de los votantes.En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó a media jornada que el proceso se realizó de manera "totalmente tranquila, solo con incidentes menores".Esto último hizo referencia a cuatro personas que resultaron detenidas: dos de ellas por negarse a ser vocal de mesa (ciudadanos designados para contar los votos), uno de ellos por fotografiar el voto dentro de la caseta de sufragio y un vocal de mesa que no quiso cumplir su rol como correspondía.El presidente de Chile, Sebastián Piñera, votó en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago, destacando el ambiente cívico que se dio durante el inicio de la jornada y durante una conferencia de prensa hizo un llamado al próximo mandatario, su eventual sucesor. "El próximo presidente deberá expandir y no restringir las libertades".

