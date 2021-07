https://mundo.sputniknews.com/20210719/un-atleta-desmiente-que-las-camas-de-la-villa-olimpica-de-tokio-sean--antisexo--video-1114227561.html

Un atleta desmiente que las camas de la Villa Olímpica de Tokio sean 'antisexo' | Video

Un total de 18.000 camas reciclables que solo pueden aguantar hasta 200 kilos y ya fueron bautizadas como 'camas antisexo' fueron instaladas en las... 19.07.2021, Sputnik Mundo

El atleta compartió en su Twitter un video en el que salta sobre la insólita cama. En la publicación, también explica que, a pesar de que está hecha de cartón, no se rompe con movimientos bruscos.Las imágenes rápidamente se viralizaron y acumularon más de un millón de reproducciones. Uno de los seguidores del atleta comentó en broma que "si no puede romper la cama, no debería tener sexo". "Son atletas olímpicos. PUEDEN FOLLAR EN EL TECHO", comentó otro internauta.Los JJOO de Tokio debían celebrarse en 2020, pero se pospusieron un año por la pandemia. Ahora tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto. Casi la totalidad de las competiciones se realizará sin público debido al aumento de los casos de coronavirus que se ha registrado en la capital japonesa a escasos días del evento.

