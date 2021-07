https://mundo.sputniknews.com/20210719/tres-mujeres-de-europa-del-este-podrian-pretender-a-encabezar-la-otan-1114232957.html

Tres mujeres de Europa del Este podrían pretender a encabezar la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Tres políticas de Europa el Este probablemente pretenderán a ocupar el puesto de secretario general de la Alianza Atlántica, comunicó el... 19.07.2021, Sputnik Mundo

El mandato del actual jefe de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, expira el 30 de septiembre de 2022.Según Politico, en la sede de la OTAN ya han empezado a debatir las candidaturas de los probables sucesores de Stoltenberg. Se espera que el candidato se presente durante la cumbre de la Alianza que se celebrará en Madrid a finales de la primavera o comienzos del verano de 2022.Unas fuentes de ese medio declararon que, según nuevas tradiciones, a la cabeza de la Alianza Atlántica por primer vez en su historia podría ponerse una mujer. Algunos observadores incluso señalan que, dada la confrontación entre la OTAN y Rusia, sería una política de Europa del Este.Reúnen estos dos requisitos las expresidentas de Croacia y Litania, Kolinda Grabar-Kitarovic y Dalia Grybauskaite, así como la líder de Estonia en ejercicio, Kersti Kaljulaid.Pero otros expertos señalan que la designación de una candidata de la región báltica se percibiría como un acto demasiado hostil con respecto a Moscú en una situación en que el presidente de EEUU, Joe Biden, intenta edificar unas relaciones estables entre Occidente y Rusia.En cuanto a la posición del Reino Unido sobre tal designación, un exembajador de un país influyente ante la OTAN dijo que Londres procurará promover su candidatura, para mostrar que sigue ejerciendo influencia tras el Brexit. En relación con eso fueron indicadas las candidaturas de la exprimera ministra Theresa May y de su asesor de seguridad nacional Mark Sedwill.Pero unos diplomáticos afirman que Theresa May durante las negociaciones sobre el Brexit no mostró los hábitos necesarios de dirección y comunicación que debe tener el jefe de la Alianza.En cuando a Sedwill, él nunca estuvo a la cabeza de los ministerios de Exteriores ni de Defensa, que es requisito mínimo para pretender a encabezar la OTAN.

