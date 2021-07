https://mundo.sputniknews.com/20210719/pedro-sanchez-viaja-a-eeuu-con-la-intencion-de-atraer-inversion-1114229524.html

Pedro Sánchez viaja a EEUU con la intención de atraer inversión

Pedro Sánchez viaja a EEUU con la intención de atraer inversión

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, emprende una gira económica por Estados Unidos que le llevará a Nueva York, Los Ángeles...

españa

pedro sánchez

eeuu

Según explican desde el Gobierno, el objetivo de la gira es poner a España en el radar de los inversores estadounidenses utilizando como reclamo las oportunidades de transformación en múltiples sectores gracias al plan de recuperación tras la pandemia, que utiliza los fondos comunitarios del plan Next Generation EU como palanca de cambio.La gira, dividida en un eje tecnológico y otro financiero, tendrá un carácter eminentemente económico, por lo que durante su estancia en EEUU el mandatario español no mantendrá encuentros de índole política. Es decir, no se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden, ni con ningún miembro de su administración.Esto implica que Sánchez no tendrá la oportunidad de emendar el fiasco diplomático de su primer encuentro con Biden, que en la última reunión de la OTAN en Bruselas dedicó menos de medio minuto a saludar al dirigente español después de que el Palacio de la Moncloa se pasara días anunciando una reunión entre ambos dirigentes en el ámbito de la cumbre.De Nueva York a Silicon ValleyLa primera parada del viaje será en Nueva York. Una vez allí, Sánchez dará una entrevista a la cadena de televisión MSNBC y, tras ello, se reunirá con representantes de grandes fondos de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Soros Fund Management Blackstone o Bridgewater.También está previsto que Sánchez mantenga un almuerzo con el CEO de Bloomberg —y también exalcalde de Nueva York—, Michael Bloomberg, además de con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo.Después, el mandatario español se dirigirá a Los Ángeles, donde su agenda estará centrada sobre todo en reunirse con altos ejecutivos de productoras audiovisuales como Netflix y Universal, ante los que promocionará a España como un hub de producción de contenidos.Finalmente, Sánchez se desplazará a Silicon Valley, en la bahía de San Francisco, donde el plato fuerte de su agenda consistirá en un encuentro con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, aunque también se reunirá con los CEO de empresas como HP, Intel, PayPal y Qualcomm.El viaje, en el que Sánchez estará acompañado por la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, además de por representantes de varias 'start-ups' españolas, terminará con una cena organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España a la que asistirán responsables de empresas como Zoom o Youtube.Agenda digitalLa configuración de la agenda de Sánchez deja claro cuál es su objetivo: dinamizar el poder transformador de los fondos Next Generation EU para atraer aún más inversiones en el marco de su agenda para la transformación digital del país.Hace apenas unos días la Unión Europea dio su visto bueno definitivo para que España disponga de los fondos de recuperación tras la pandemia. Esto implica que, si no se desvía de las directrices de Bruselas, España recibirá en seis años casi 70.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido, y pueden reclamar otros 70.000 más en forma de crédito.Uno de los grandes proyectos a los que se dedicarán estos fondos lleva el nombre de "España Digital 2025". Este plan pretende mover hasta 2022 en torno a 20.000 millones de euros públicos, de los cuales unos 15.000 provendrán directamente de los fondos de la Unión Europa, que sitúa a la digitalización como uno de los ejes principales para poder acceder a esos recursos.A ello se sumaría la inversión del sector privado, que según las estimaciones más moderadas del Gobierno movilizará unos 50.000 millones de euros para participar en este plan, donde se dibuja la hoja de ruta para, entre otras cosas, el aterrizaje del 5G en España, la conectividad digital de las zonas rurales, reforzar la capacidad en ciberseguridad o digitalizar la administración pública.Asimismo, el plan dibuja una serie de objetivos que, sin duda, explican el interés de Sánchez por reunirse con empresas tecnológicas o audiovisuales. Uno de ellos es mejorar el atractivo del país como plataforma audiovisual europea, fijando "una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025", según explica literalmente el documento de Moncloa.A finales de julio, durante la presentación de esta agenda digital, el propio Pedro Sánchez dijo que "este plan no es un plan más", sino que "es uno de los pilares estratégicos en los que debe asentarse la recuperación económica de España".Los fondos europeos son combustible suficiente para poner en marcha la maquinaria requerida por este y otros planes –como la apuesta de Espala por la industria del coche eléctrico– pero la intención del Gobierno es aprovechar el potencial de ese primer impulso para desbloquear aún más inversiones.Por eso Sánchez pasará cuatro días en EEUU susurrando al oído de los grandes fondos de inversión y magnates tecnológicos, mientras que la política exterior y la diplomacia quedan, al menos de momento, en segundo plano.

