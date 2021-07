https://mundo.sputniknews.com/20210719/paraguay-dispone-confinamiento-obligatorio-a-quienes-ingresen-al-pais-1114243068.html

Paraguay dispone confinamiento obligatorio a quienes ingresen al país

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno paraguayo dispuso un confinamiento obligatorio de cinco días, como parte de las nuevas restricciones para quienes ingresen... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T19:33+0000

2021-07-19T19:33+0000

2021-07-19T19:36+0000

covid-19

aislamiento

pandemia de coronavirus

américa latina

paraguay

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1113344500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f68442010ec8fbb740ac5bd622b55d.jpg

La medida rige para nacionales, extranjeros y residentes extranjeros en el país.A partir del 21 de julio, las personas que ingresen a Paraguay tendrán que guardar aislamiento de hasta cinco días después del primer test hecho para viajar.La medida busca contener un posible avance e ingreso de la variante delta y hay otros Gobiernos de la región, como Uruguay, que evalúan implementar la misma política.El director general de Vigilancia de la Salud, Guillemo Sequera, dijo que la variante Delta en la región todavía no es la dominante y, al respecto, hay mucha discusión científica sobre si, después de haber tenido la variante Gama o P1 y luego contraer la variante Delta, será menor el impacto o no, ya que son mutaciones muy similares.Otras exigencias sanitarias para el ingreso a Paraguay son completar una declaración jurada de salud dentro de las 24 horas previas al ingreso al país, disponible en la página del Ministerio.Los mayores de 10 años deben presentar resultado de test de COVID-19 negativo realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del embarque siempre que no sean pruebas por antígenos o anticuerpos.Las personas que hayan presentado la enfermedad COVID-19 entre 14 y 90 días previos del ingreso al país, deben acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales.Para ellos y ellas no será necesaria la presentación de nuevo test negativo y guardará aislamiento preventivo en su domicilio, hotel o donde fije residencia por cinco días a partir del ingreso al país.Además, los extranjeros deben contar con seguro médico internacional para COVID-19.Quedan exceptuados los hijos de extranjeros de hasta 18 años cumplidos, de padre o madre de nacionalidad paraguaya y ciudadanos del Mercosur y países asociados.

2021

