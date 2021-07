https://mundo.sputniknews.com/20210719/las-plantas-que-ayudan-a-mantener-a-raya-a-pulgas-y-garrapatas-1114236935.html

Las plantas que ayudan a mantener a raya a pulgas y garrapatas

Las plantas que ayudan a mantener a raya a pulgas y garrapatas

Con el calor llegan las pulgas y las garrapata y, con ellas, la hora de proteger a nuestras mascotas. Te contamos cómo lograrlo utilizando algunos remedios... 19.07.2021, Sputnik Mundo

Las pulgas y las garrapatas hacen su agosto a lomos de perros y gatos y, cuando viene el buen tiempo, nuestras mascotas pasan más tiempo fuera.Romero: se suele usar en la cocina, pero también puede irnos bien para proteger a nuestros animales de estos molestos insectos. Así que mejor tenerlo cerca.Lavanda: aleja a mosquitos, pulgas y polillas. Son seguras para nuestras mascotas y, además, tienen un aroma y un color increíbles.Hierba gatera: es de la misma familia que la menta. Como a las pulgas no les gusta y los gatos las adoran por su olor, estarán protegidos fuera de casa rodeados de ella.Limoncillo: un buen repelente natural contra las pulgas. Desprende un ligero aroma a limón.Ajo: puedes triturar varias cabezas de ajo y ponerlas por tu jardín tienes miedo de que tus perros anden con garrapatas. Sin embargo, si tienes gatos no uses ajo, porque es tóxico para ellos.La eficacia dependerá mucho de dónde vivas. Porque en las regiones donde el calor es húmedo hay siempre más garrapatas que en entornos secos. Así que si hay muchas garrapatas y pulgas, alguna caerá. Por supuesto, además de estos remedios naturales tienes repelentes especializados a tu alcance. Además, recuerda que, de todas formas, es recomendable que tus mascotas lleven siempre un collar antipulgas.

