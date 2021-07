https://mundo.sputniknews.com/20210719/hito-de-la-neuroingenieria-cientificos-de-eeuu-logran-traducir-ondas-cerebrales-en-frases-completas-1114226468.html

Hito de la neuroingeniería: científicos de EEUU logran traducir ondas cerebrales en frases completas

Hito de la neuroingeniería: científicos de EEUU logran traducir ondas cerebrales en frases completas

Un grupo de investigadores estadounidenses ha logrado desarrollar un dispositivo neuronal que traduce las ondas cerebrales de una persona con parálisis en... 19.07.2021, Sputnik Mundo

Desde que sufrió el accidente, BRAVO1, como quiso que lo llamaran durante el experimento, tenía muy limitados los movimientos de la cabeza, el cuello y las extremidades, y se comunicaba utilizando un puntero unido a una gorra de béisbol para señalar las letras de una pantalla.Los investigadores de EEUU trabajaron con BRAVO1 para desarrollar una lista de 50 palabras, todas ellas esenciales para su vida diaria, como agua, familia y bueno, y luego le implantaron quirúrgicamente un electrodo de alta densidad sobre su área motora del habla, publica ScienceAlert.Durante los meses siguientes, el equipo registró su actividad neuronal mientras intentaba decir las 50 palabras, y utilizó inteligencia artificial para distinguir patrones sutiles en BRAVO1 para más tarde relacionarlos con cada vocablo.Para comprobar que había funcionado, le mostraron frases construidas dicho vocabulario y registraron los resultados en una pantalla. Le hicieron preguntas como ¿cómo estás hoy? y ¿quieres agua?, a las que pudo responder diciendo estoy muy bien y no, no tengo sed. El sistema decodificó hasta 18 palabras por minuto con una precisión media del 75%.Para David Moses, ingeniero postdoctoral de la Universidad de California en San Francisco y uno de los autores del estudio, se trata de un importante hito tecnológico para una persona que no puede comunicarse de forma natural.

