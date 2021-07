https://mundo.sputniknews.com/20210719/el-lider-de-sendero-luminoso-sufre-complicaciones-de-salud-en-una-carcel-de-peru-1114240201.html

El líder de Sendero Luminoso sufre complicaciones de salud en una cárcel de Perú

El líder de Sendero Luminoso sufre complicaciones de salud en una cárcel de Perú

LIMA (Sputnik) — El líder de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se encuentra con complicaciones de salud, informó el... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T18:25+0000

2021-07-19T18:25+0000

2021-07-19T18:25+0000

américa latina

perú

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107228/74/1072287479_0:113:2199:1349_1920x0_80_0_0_2680c7d92f127f76a78cee75fe32c5dc.jpg

"En horas de la mañana del sábado 17, el interno reportó una baja en su presión lo que motivó una segunda revisión por parte del personal médico especializado del Ministerio de Salud. Dicha evaluación concluyó que si bien se encontraba hemodinámicamente estable (...) requería ser trasladado a un nosocomio (...) No obstante dicha disposición, la cual le fue notificada y confirmada al interno por parte de su médico particular, se negó a ser trasladado", indicó el INPE en un comunicado.El INPE señaló que el cuadro de Guzmán, de 86 años, empezó el 13 de julio cuando no ingirió alimentos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao, provincia colindante a Lima (centro).Pese a los problemas médicos derivados de su avanzada edad, el INPE afirma que la situación de Guzmán es estable.Sendero Luminoso es una organización que tuvo su auge en la década de 1980 y primera mitad de la siguiente; causó la muerte de entre 31.000 a 37.000 personas desde 1980 al 2000, según datos oficiales.

https://mundo.sputniknews.com/20210527/a-quien-beneficia-el-ultimo-acto-terrorista-en-peru-1112611596.html

apoloblancocoz@gmail.com Gracias a Sendero Luminoso, los izquierdas del Perú hemos sido moteados de terroristas. Punto para la derecha. Ahora quien se preocupa por la salud del lider, tendrá que soportar el canibalismo mediático. La cuantificación de ls vidas que cegó Sendero, tiene su su correlato porque no dicen cuantas vidas se quitaron en otros beneficios. 0

1

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, terrorismo