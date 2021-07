https://mundo.sputniknews.com/20210719/denuncian-a-software-israeli-por-masivo-hackeo-internacional-donde-estan-las-sanciones-de-eeuu-1114236308.html

Denuncian a software israelí por masivo hackeo internacional: ¿dónde están las sanciones de EEUU?

Rusia y China son acusadas casi a diario de lanzar ciberataques. Pero la verdad es otra: días atrás el embajador ruso en Pekín, Andréi Denísov, denunció que...

'Al enemigo ni agua'No obstante, el Gobierno de EEUU fiel a su discurso, junto con sus socios de la Unión Europea [UE] y la OTAN, acaban de acusar a China de cooperar con hackers. Un alto cargo de la Administración Biden manifestó que desde hace tiempo a EEUU le preocupa el "comportamiento desestabilizador e irresponsable de China en el ciberespacio", algo que "representa una grave amenaza a la seguridad económica y nacional de EEUU y sus aliados". A renglón seguido, amenazó con "llevar a China ante la justicia".Pero lo que llama la atención es que nunca aparece, ni aparecerá en las portadas de los medios occidentales, noticias como la del 'software' espía Pegasus, cuya licencia la empresa de vigilancia israelí NSO Group vende a los gobiernos para rastrear a terroristas y grandes criminales. Trascendió que ese 'software' fue utilizado para 'hackear' los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, ejecutivos de negocios y políticos en todo el mundo.Entre las personas que podrían estar afectadas se encuentran miembros de la familia real de Arabia Saudí, ejecutivos de negocios, activistas de derechos humanos, periodistas, gente cercana al periodista Jamal Khashoggi asesinado en 2018. Este espionaje masivo también pudo haber afectado a jefes de Estado y primeros ministros, diplomáticos, y oficiales militares y de seguridad. ¿Habría sanciones contra Israel por parte de EEUU y sus socios de la UE?Biden: su nueva doctrina sobre China atenta contra EEUU y sus sociosAsí lo deja claro el propio The Economist. En una editorial 'marca de la casa', esta publicación británica incide en que la nueva doctrina de Biden sobre China, en un intento de enrocarse en la postura que había asumido su predecesor, Donald Trump, podría torpedear la línea de flotación, tanto de su propio país, como de sus socios occidentales.Desde su 'colgado', esta editorial ya lo dice todo: "Su proteccionismo [de Biden] y su retórica de nosotros o ellos dañarán a Estados Unidos y desanimarán a sus aliados". Al calificar la postura de Trump respecto China –guerra comercial incluida– como un atentado, la publicación acusa a Biden de convertirla en una doctrina que enfrenta a ambas potencias donde sólo puede haber un ganador.Esta situación de EEUU tiene un problema de fondo según presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, y "es que aplican su cultura, sus valores, sus conceptos, al resto de la humanidad. Y claro, no son compartidos, ni para bien, ni para mal, sin entrar en valoraciones". Algo que también el país norteamericano aplica a China, añade el analista. "Se creyeron [EEUU] de manera ingenua, sin que hubiera ningún elemento que lo señalara, que porque en China se pasaban al capitalismo salvaje, iban a ser una democracia. No. Y se han dado cuenta de que hay otras alternativas a la democracia liberal y el capitalismo. Y nos guste o no, es lo que les está funcionando ahora: un capitalismo con una dictadura de partido único".Rusia y Nicaragua consolidan sus relacionesEl 19 de julio es el Día del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua que este año celebra su 42º aniversario. Y es más que simbólico que justo este día Rusia y Nicaragua den un paso más para estrechar, ampliar y consolidar las relaciones que unen a Moscú y Managua.Una delegación oficial nicaragüense integrada por el canciller, Denis Moncada, el ministro de Finanzas, Iván Acosta, y el asesor presidencial para las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, se encuentra en Moscú donde este lunes mantuvo una reunión con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.La reunión de los cancilleres de Rusia y Nicaragua culminó con la suscripción del convenio entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información".Fallece en Moscú una importante figura en las relaciones Rusia-LatinoaméricaFalleció en Moscú a la edad de 80 años Alexandr Starovoitov, general de Ejército condecorado con la medalla de Héroe de Rusia –máximo título honorífico que puede recibir un ciudadano ruso–, científico en el área de Comunicación e Información, y gran promotor de las relaciones con América Latina.El peso de Starovoitov –nombrado Director de la Agencia Federal de Comunicación Gubernamental e Información [FAPSI] en 1998– en la sociedad rusa era tal que la noticia de su fallecimiento provocó la inmediata reacción desde numerosos sectores. El premier ruso, Mijaíl Mishustin, por ejemplo, resaltó en un mensaje de condolencia su gran aporte al "desarrollo de la ciencia nacional y el fortalecimiento de la capacidad defensiva" del país euroasiático. Se trata, particularmente, de la creación de sistemas únicos de seguridad informática, así como de la digitalización y automatización de los sistemas de comunicaciones gubernamentales y operacionales.A la vez, muchos destacan la contribución de Starovoitov –quien fungía también como presidente del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina [CN CEPLA]– al desarrollo de los lazos con esa lejana región."Fue un gran amigo de América Latina, hizo muchísimo para desarrollar las relaciones económicas entre las partes", indicó a Sputnik la directora general del CN CEPLA, Tatiana Mashkova, al elogiar también las cualidades humanas de Starovoitov, "heredero de las mejores tradiciones de los militares de Rusia, un intelectual, un caballero, una persona muy valiente y siempre lleno de vida", algo que apreciaban sus numerosos amigos, entre ellos, figuras como Fidel y Raúl Castro."Bachelet convierte a vándalos y a mercenarios en presos políticos""De total tranquilidad y calma". Así describe el periodista cubano Iroel Sánchez la situación que se vive en las calles de Cuba tras las protestas contra el Gobierno que iniciaron el pasado 11 de julio.Sánchez indica que en un primer momento "hubo una gran conmoción porque Cuba es un país bastante tranquilo, donde los hechos de violencia son muy excepcionales, donde no ocurren este tipo de sucesos prácticamente nunca y eso sorprendió, preocupó y asustó a mucha gente". Sin embargo, apuntó que el ánimo cambió cuando los cubanos "han visto en los medios cómo esto se indujo desde fuera, cómo se manipuló y cómo hasta hoy día se están manipulando imágenes".Y es que la divulgación de imágenes e informaciones falsas ha sido una constante durante toda esta semana. Por ejemplo, se mostró una foto con miles de personas en las calles diciendo que eran cubanos manifestándose contra el Gobierno en El Malecón, y resultó ser una foto capturada por la agencia Associated Press en 2011 en Egipto durante unas protestas para exigir la renuncia de Hosni Mubarak. Divulgaron también una fotografía en la que se veía a Raúl Castro descender de un avión y aseguraban que había huido a Venezuela. Era falso. Se trataba de una fotografía de enero de 2015 cuando Raúl Castro llegaba a Costa Rica para participar en una cumbre de la Celac.A su vez, Fox y varios grandes medios de comunicación han hecho circular imágenes diciendo que son manifestantes en contra del Gobierno cuando en realidad han sido manifestaciones en defensa de la Revolución Cubana. Incluso Fox difuminó los carteles donde se veían los mensajes en apoyo al Gobierno cubano. Además, cuando una de las protagonistas de esas imágenes denunció la manipulación, Twitter le cerró la cuenta."Por eso recomiendo un documental que se estrenó en Cuba hace un mes y medio llamado La dictadura del algoritmo, del realizador Javier Gómez Sánchez, que explica cómo se ha venido utilizando una articulación de estos medios y sus colaboradores en las redes sociales, sobre todo Facebook y Youtube para a través de una serie de youtubers, algunos asentados en Miami y otros aquí y que han recibido un notorio financiamiento, poder agitar y crear percepciones de la realidad cubana completamente manipulada", apunta Sánchez.Sobre las personas que han sido detenidas, Sánchez indica que "no ha habido una comparecencia de la Fiscalía y del Ministerio del Interior", pero lo que se puede observar en los videos es que " hubo muchos actos de vandalismo contra establecimientos comerciales, hubo atentados a los agentes del orden, hubo cocteles molotov, hubo lanzamiento de piedras. Eso es un delito en cualquier país, también en el país de Michelle Bachelet, en Chile, incluso mucho más grave allá porque ahí son tratados de manera mucho más dura".Además, Sánchez asegura que varias de las personas que han asediado instituciones del Estado o han protagonizado actos violentos, "han sido contratadas por Estados Unidos. Hay contratos explícitos de personas que reciben 1.000 dólares anuales procedentes de la NED (National Endowment of Democracy) que es una entidad federal estadounidense, y eso es un delito también en cualquier parte del mundo. Que haya alguien en Chile o en Estados Unidos que reciba dinero de Rusia o de China o de Cuba para ejercer acciones políticas dentro de esos países, es un delito que te lleva a la cárcel. Entonces, la señora Bachelet le da la espalda a estas evidencias y convierte a vándalos y a mercenarios en presos políticos sin aportar ningún argumento. Es lamentable".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

