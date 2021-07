Cubanos exiliados piden intervención militar de EEUU en su propio país

https://mundo.sputniknews.com/20210719/cubanos-exiliados-piden-intervencion-militar-de-eeuu-en-su-propio-pais-1114247102.html

El pedido de invadir y bombardear la isla no es nuevo. Desde los mismos inicios de la Revolución cubana —en 1961— un contingente militar integrado por unos 1.500 exiliados cubanos invadió la isla por Playa Girón (sur), con la esperanza de ser apoyados por unidades navales y aéreas del ejército estadounidense, acción que a última hora rechazó el expresidente John F. Kennedy (1961-1963).Esa decisión del entonces mandatario de EEUU le costó ser acusado de "traidor" por los cubanos beligerantes asentados en esa nación, y para algunos estudiosos, su renuncia a apoyar la aventura militar de la Brigada 2506 en Girón fue una de las razones por la que fue asesinado en Dallas, en 1963.En 2004, varios radicales cubanos de extrema derecha desde Miami pedían al entonces presidente George W. Bush (2001–2009) que al regreso de la invasión estadounidense a Irak, la 82 División Aerotransportada del ejército de EEUU hiciera un alto en Cuba para terminar de una vez con "la tiranía de Fidel Castro".Intervenir y bombardearMás de 60 años después, los exiliados cubanos más recalcitrantes vuelven a la carga, tratando de saciar sus deseos de venganza contra la Revolución cubana con una invasión militar que, sin calcular costos humanos y materiales, logre sacar del poder a Gobierno que por 60 años ha defendido el socialismo como fórmula social en esta isla caribeña.Según medios de prensa en EEUU, la petición de una intervención armada en Cuba fue hecha en la plataforma Change.org por un ciudadano cubano residente en Bélgica identificado como Leo Juvier-Hendrickx, fundador en esa nación europea de la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos Belgo-Cuba y que hasta el momento cuenta con más de 420.000 firmas entre los emigrados de la islaLa petición va dirigida al presidente de EEUU, Joe Biden, al Congreso estadounidense, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Parlamento Europeo y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alegando "razones humanitarias".Según la petición lanzada por Juvier-Hendrickx, "el exilio (cubano) no puede seguir viendo cómo nuestros hermanos en la isla mueren de hambre durante una situación de pandemia", y su aparente solución es…. el bombardeo de la aviación militar estadounidense, y la presencia de soldados extranjeros sembrando muerte y desolación en su propio país.Y para no quedarse atrás, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez —también de origen cubano—, expresó hace unos días a la televisora estadounidense Fox News que abogaba por un ataque militar contra Cuba.Reacciones en CubaSputnik buscó reacciones entre pobladores de La Habana respecto a estas propuestas de intervención militar estadounidense, y donde todos los consultados coincidieron en expresar su rechazo."Esa gente que pide nos bombardeen ni son cubanos ni tienen madre. Hay que tener el alma muy gris para pedir que bombardeen las casas de tu familia, de tus amigos, quizás la casa donde naciste, que mueran personas que alguna vez te demostraron afecto, solo por hacerle el juego político al país que los acogió. Quien pida eso es una bestia", comentó a Sputnik Wilfredo Martínez, un trabajador de la construcción que reconoce defender a la Revolución cubana hasta sus últimas consecuencias.También se expresó indignada Emérita González, una anciana costurera residente en La Habana, que asegura no gustarle la Revolución, pero "de ahí a querer ver morir a la gente bajo las bombas" hay una enorme distancia."Me duele leer esas cosas, me avergüenza que sean los propios cubanos los que pidan eso para su pueblo. En Miami viven tres de mis cuatro hijos, pero yo sé ellos no se prestarían para apoyar esa vileza, porque saben que su madre está aquí", subrayó González.En tonos más duros y ríspidos se expresó Carlos Hernández, un campesino jubilado que visita a sus hijos en la capital cubana, quien tachó de "cobardes" a los que proponen intervenciones militares en Cuba."No vienen ellos porque tienen miedo, porque saben que aquí hay un pueblo corajudo que no le tiene miedo a los gringos. Son una basura, son unos cobardes malnacidos capaces de traicionar a su propia Patria, y necesitan otros les hagan el trabajo sucio", comentó airado.

