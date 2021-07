https://mundo.sputniknews.com/20210719/autoridad-electoral-promueve-referendum-sobre-juicio-a-expresidentes-en-mexico-1114245797.html

Autoridad electoral promueve referéndum sobre juicio a expresidentes en México

Autoridad electoral promueve referéndum sobre juicio a expresidentes en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) de México comienza un ciclo de foros de discusión sobre un referéndum que por primera vez... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T20:50+0000

2021-07-19T20:50+0000

2021-07-19T20:50+0000

expresidente

juicio político

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109109/29/1091092921_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cf2ce5f5638e215b573ae141e729db79.jpg

El INE convoca a los "foros de diálogo nacional sobre la Consulta Popular del 1 de agosto", que se realizarán todos los lunes por la tarde a partir de este 19 de julio, dijo el presidente del organismo autónomo, Lorenzo Córdova.Las jornadas de información y diálogo forman parte de la promoción institucional de la consulta, que fue objeto de discusión en el Congreso, hasta que la Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta para que la población registrada en la lista nominal federal de electores responda con una afirmación o negación.En todo el país, el INE realizará los foros de discusión y reflexión en torno a la pregunta que vendrá en la Consulta Popular.Los días 19, 26 y 30 de julio, el organismo autónomo encargado de organizar comicios federales realizará tres mesas a nivel nacional a cargo de especialistas.La ciudadanía podrá presenciar y participar en los foros de discusión mediante las redes sociales o el sitio web oficial del INE, además las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales en que se divide el país estarán replicando las jornadas informativas.Explicación de la preguntaLa intención de los foros de discusión es informar a la ciudadanía sobre las repercusiones y alcances legales que tiene el tema.La pregunta ha sido objeto de polémica porque el máximo tribunal rechazó la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada oficialista en el Congreso.La propuesta de un referéndum sobre el enjuiciamiento a exjefes del Poder Ejecutivo fue aprobada el 1 de octubre pasado por el máximo tribunal.Pero antes de esa aprobación, la misma Suprema Corte rechazó con una cerrada votación, de seis contra cinco magistrados del pleno, un proyecto de sentencia contra la consulta que advertía que "no se puede someter a consulta la aplicación de la ley", y que la volvería "inconstitucional".Días después, otro proyecto de resolución presentó una larga y rocambolesca interrogante, sobre la que los votantes decidirán en un mes.La pregunta que la Corte Suprema aprobó, en una segunda votación de ocho contra tres, indica: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".Con esta formulación de la interrogante, lo que para el presidente son "actos de corrupción", quedaron definidos como "decisiones políticas tomadas en años pasados" que deben ser "esclarecidos".Córdova, adelantó que ya fueron impresas por el INE 3,5 millones de papeletas para el referéndum y el 16 de julio pasado comenzaron a ser distribuidas en los estados del territorio nacional.La pregunta original mencionaba los nombres de los exmandatarios, pero fueron eliminados por los magistrados para no violar derechos, respetando la "presunción de inocencia".

https://mundo.sputniknews.com/20210701/mexico-se-prepara-para-el-historico-referendum-sobre-el-juzgamiento-a-expresidentes-1113720438.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

expresidente, juicio político, méxico