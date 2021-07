https://mundo.sputniknews.com/20210719/austria-investiga-sindrome-de-la-habana-en-funcionarios-estadounidenses-en-viena-1114233794.html

Austria investiga el 'síndrome de La Habana' entre los funcionarios estadounidenses en Viena

Austria investiga el 'síndrome de La Habana' entre los funcionarios estadounidenses en Viena

VIENA (Sputnik) — Las autoridades austriacas investigan junto con Estados Unidos el supuesto 'síndrome de La Habana' que reportaron varios diplomáticos y... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T16:05+0000

2021-07-19T16:05+0000

2021-07-19T16:05+0000

internacional

austria

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1092515617_0:75:3077:1805_1920x0_80_0_0_bf274aba8bd458e53a1360f2c7461196.jpg

La semana pasada, la revista New Yorker informó que más de 20 casos de malestar parecido al 'síndrome de La Habana' fueron registrados entre los diplomáticos, agentes de inteligencia y otro personal estadounidense en Viena desde el inicio de la presidencia de Joe Biden en EEUU.Previamente, el Departamento de Estado de EEUU declaró a New Yorker que lleva a cabo una investigación seria al respecto. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del malestar de los empleados en Viena y tampoco hay indicios de implicación de agentes extranjeros en el incidente.En 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieron una serie de problemas de salud, descritos colectivamente como el 'síndrome de La Habana'. También se informó de síntomas similares entre el personal diplomático estadounidense en China en 2018.Las víctimas de los supuestos ataques escuchaban ruidos extraños, que algunos de ellos percibían como vibraciones o presión. Algunos de los diplomáticos experimentaron efectos a largo plazo.El Departamento de Estado de EEUU considera que los diplomáticos podrían haber sido expuestos a un ataque acústico no identificado, sin embargo, no llegó a una conclusión definitiva sobre las causas exactas del síndrome.En 2018, el Gobierno estadounidense creó un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a estos incidentes; desde marzo de 2021 lo preside la diplomática Pamela Spartlen.

https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102443484.html

Tomas Bonzon Deben averiguar si entró una buena carga de cocaina al país. Yo creo que ahí está la causa. Jajaja 😂 😂 😂 0

1

austria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

austria, europa