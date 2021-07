https://mundo.sputniknews.com/20210719/aumenta-6-numero-de-personas-encarceladas-en-mexico-en-2020-1114241598.html

Aumenta en un 6% el número de personas encarceladas en México en 2020

Aumenta en un 6% el número de personas encarceladas en México en 2020

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La población privada de la libertad o internada prisiones mexicanas se elevó a 211.169 personas al cierre de 2020, lo que... 19.07.2021, Sputnik Mundo

"Con respecto a 2019, se registró un aumento de 6,2%", indica el informe oficial.De estas personas, el 94,4% son hombres y 5,6% son mujeres, y cometieron en total 294.392 delitos al cierre de 2020.Casi cuatro de cada 10 personas acusadas de algún delito no han sido sentenciadas, añade el texto."De acuerdo con su estatus jurídico, 37,9% de las personas privadas de la libertad o internada se encontraba sin sentencia", dice el informe, mientras que el 14% tiene una sentencia que no es definitiva.Solo el 42% está en prisión con sentencia definitiva, y un 6% aparece en los registros judiciales con "estatus no especificado".Entre las personas sin sentencia, un 46,6% son del sexo femenino y 37,4% masculino. Incidentes y muertes por COVID-19Durante 2020 se reportaron 199 muertes por COVID-19 entre la población encarcelada; el 96,5% de los fallecidos son hombres y 3,5%, mujeres.Además, el año pasado ocurrieron 2.383 incidentes de inseguridad en los centros penitenciarios federales, estatales y en los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, detalla el informe.Ese total de problemas carcelarios representa 19,5% menos que los ocurridos en 2019; y en dichos incidentes estuvieron involucradas 6.084 personas.Como consecuencia, se reportaron 140 personas fallecidas y 839 heridas.El informe estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios federales, así como de los centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes en cada una de los 32 estados del país.Al cierre de 2020, existían en el país 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.En cuanto a la capacidad instalada al cierre de 2020, se reportaron en total 218.474 espacios carcelarios, 29.280 correspondieron a los centros penitenciarios federales, 182.209 a los centros penitenciarios estatales (83%), mientras que 6.985 son centros especializados de internamiento para adolescentes.Durante 2020 se ejercieron en total el equivalente a unos 1.900 millones de dólares de gasto público, de los cuales el ámbito federal concentró 63,6%, lo que representa "una disminución de 1,4% en comparación con 2019".

