https://mundo.sputniknews.com/20210719/actuacion-polemica-placido-domingo-cantara-en-merida-pero-no-con-la-orquesta-prevista-1114235258.html

Actuación polémica: Plácido Domingo cantará en Mérida, pero no con la orquesta prevista

Actuación polémica: Plácido Domingo cantará en Mérida, pero no con la orquesta prevista

Tras decisión del Gobierno extremeño, la Orquesta de Extremadura no acompañará al tenor en la clausura del festival Stone & Music en Mérida el 25 de... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T16:52+0000

2021-07-19T16:52+0000

2021-07-19T16:52+0000

españa

gente

orquesta

extremadura

festival

mérida

plácido domingo

arte y cultura

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1094198874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_284cfd324b7f92dc5ddd4bdc80561e3a.jpg

La Junta de Extremadura resolvió el 17 de julio retirar la Orquesta de Extremadura de la programación del último día del Stone & Music Festival de Mérida (provincia de Badajoz), al tener conocimiento de que la organización del certamen anunció en la víspera que el 25 de septiembre Plácido Domingo protagonizaría en el Teatro Romano de la capital extremeña la clausura de la edición de este año.La decisión de que esta orquesta ‒creada por el Ejecutivo extremeño en el año 2000‒ no acompañe a Plácido Domingo, fue adoptada en el transcurso de una sesión extraordinaria dedicada a las medidas de contención del COVID-19. El Consejo de Gobierno acordó que la programación de cualquier evento cultural que patrocine la Administración autonómica debe ser aprobada antes de que se conceda tal patrocinio.La objeción a la actuación de Domingo partió del grupo Unidas por Extremadura, la marca regional de Unidas Podemos, cuya portavoz en la Asamblea autonómica, Irene de Miguel, ya el 16 de julio consideró a través de las redes sociales "bochornoso y lamentable" que la Junta de Extremadura financiase "con dinero público" un festival para cuya clausura decide acudir a "una persona denunciada por numerosas mujeres como un acosador sexual", al tiempo que cuestionaba el compromiso feminista del PSOE extremeño, al mando de la región.Veloz sustituciónTras la negativa de la Junta de Extremadura, la organización del Stone & Music Festival ha encontrado rápidamente un plantel de músicos que pueda sustituir a la Orquesta de Extremadura. Se trata de la Orquesta Filarmónica de España, integrada por más de 50 músicos.El certamen, de tipo ecléctico y que combina distintos géneros musicales, ha valorado muy positivamente que la gerencia de la orquesta sustituta aceptara con tanta celeridad el ofrecimiento, máxime cuando no había encarnado la primera opción. En una nota distribuida a la prensa, el director del Stone & Music, Carlos Lobo, agradece "los numerosos ofrecimientos recibidos por agrupaciones sinfónicas de distintas partes de España "desde que se confirmara la renuncia de la Orquesta de Extremadura, al tiempo que lamenta que "la orquesta de todos los extremeños" no acompañe finalmente a Plácido Domingo.Recordamos que una investigación del sindicato de músicos de ópera de los EEUU (AGMA) confirmó hace meses las acusaciones de acoso sexual vertidas contra Plácido Domingo por una veintena de mujeres en EEUU, hechos que el tenor negó en un primer momento. Posteriormente dimitió como director de la Ópera de Los Ángeles y canceló la mayor parte de las actuaciones que tenía contratadas por todo el globo. El cantante no ha vuelto a actuar en Norteamérica. En junio, el artista español actuó en el Auditorio Nacional de Madrid tras año y medio de ausencia en la escena, siendo recibido con vítores y aplausos.

https://mundo.sputniknews.com/20200311/opera-de-los-angeles-acusaciones-contra-placido-domingo-son-creibles-1090744280.html

extremadura

mérida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, orquesta, extremadura, festival, mérida, plácido domingo, arte y cultura, sociedad