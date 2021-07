https://mundo.sputniknews.com/20210718/subaru-empieza-a-vender-autos-con-un-airbag-para-peatones--videos-1114214517.html

Subaru empieza a vender autos con un airbag para peatones | Videos

Subaru empieza a vender autos con un airbag para peatones | Videos

El fabricante de vehículos japonés Subaru ha empezado a vender uno de sus autos familiares con un airbag que pretende proteger a los peatones en caso de... 18.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-18T19:03+0000

2021-07-18T19:03+0000

2021-07-18T19:04+0000

tecnología

motor

automóviles

japón

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/1114214788_0:65:1077:671_1920x0_80_0_0_81069e29d2db723d96cd21c56b248427.png

El Levorg es uno de los modelos menos conocidos de Subaru. Su primera modificación presentada en el 2014 se vendía también en algunos países europeos y en Australia, pero la generación actual del familiar que vio la luz en el 2020 está disponible solo en el país nipón.El airbag externo se infla alrededor de la mitad inferior de los pilares A y de la parte inferior del parabrisas para reducir el riesgo de que los peatones sufran alguna lesión durante una colisión. El fabricante advierte de que es posible que el airbag externo no se despliegue si el impacto de la colisión es pequeño o si la velocidad del vehículo no es la adecuada.No obstante, la nueva tecnología de Subaru no es una novedad en el mercado automovilístico. En el 2012 Volvo presentó su airbag para peatones instalado debajo del capó del V40. El airbag del compacto sueco se activa si el automóvil colisiona mientras va a entre 20 y 50 km/h y los sensores externos detectan a un peatón.Si bien los airbags externos de Volvo y Subaru son solo para peatones, ZF Group, una empresa especializada en ingeniería automotriz, ha ido aún más lejos y desarrolló un airbag para colisiones laterales. En el 2019 la compañía mostró una prueba de su nueva tecnología. En el vídeo se puede observar que tras la colisión el dispositivo se dispara en la zona del umbral lateral de un Opel entre los pilares A y C. Es de cinco a ocho veces más grande que el del conductor y tiene un volumen de 280 a 400 litros.En agosto del 2020 Mercedes Benz presentó un airbag que protege a los pasajeros traseros de una colisión frontal, se adapta automáticamente a los asientos para niños y funciona junto con un cinturón de seguridad inflable.Además, el auto está equipado con unas cámaras de aire especiales que empujan a los ocupantes sentados en el lado del impacto hacia el centro del automóvil, y reducen así el riesgo de lesiones. Otro sistema especial eleva toda la carrocería del coche hasta ocho centímetros para dirigir el impacto hacia partes más rígidas en caso de colisión lateral.

https://mundo.sputniknews.com/20201112/asi-se-accidenta-un-auto-con-cero-estrellas-de-seguridad--video-1093474809.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motor, automóviles, japón, seguridad