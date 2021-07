https://mundo.sputniknews.com/20210718/por-que-eliminar-el-azucar-de-tu-cuerpo-no-es-una-buena-idea-1114210989.html

¿Por qué eliminar el azúcar de tu cuerpo no es una buena idea?

Se alerta desde hace tiempo de los múltiples efectos nocivos del azúcar. Pero eliminar por completo de nuestra dieta el presente de manera natural en los...

A medida que continúan multiplicándose los llamados a optar por la comida más saludable y eliminar el azúcar blanco, Mohamed advirtió que no es bueno renunciar completamente a los productos ricos en este carbohidrato.Esencial para el cerebroEl motivo de no eliminar el azúcar de nuestra dieta radica en que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Le da energía a nuestras células, especialmente a las del cerebro, que representa el 2% de nuestro peso, pero requiere el 25% del consumo energético total, añadió el médico.Una alternativa a los endulzantesMohamed también afirmó que tratar de eliminar los endulzantes como el azúcar blanco, el moreno y los siropes como el de ágave —que son nocivos y cuyo consumo deberías limitar— puede crear "una sensación de frustración". A este respecto, recomendó canela como alternativa."La canela tiene un punto dulzón, pero sin azúcar, lo que reduce los impulsos [de consumir este endulzante]", aseguró el especialista. Además, ayuda a dormir bien por la noche.Consumo con moderaciónAunque no es peligroso cuando se consume moderadamente, el exceso de azúcar y de otros endulzantes puede causar adicción, ya que activa la producción de dopamina y un circuito de recompensa en nuestro cerebro, expuso Mohamed.Además, es necesario saber distinguir los azúcares buenos de los malos. Por ejemplo, los del alcohol pueden provocar trastornos digestivos si se consumen en exceso, aseguró el médico. Sin embargo, una fuente de azúcares de calidad son las frutas y las verduras.

