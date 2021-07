https://mundo.sputniknews.com/20210718/derribar-a-toda-costa-la-historia-del-caza-sovietico-que-embistio-su-nave-contra-otra-en-la-urss-1114210510.html

Derribar a toda costa: la historia del caza soviético que embistió su nave contra otra en la URSS

Derribar a toda costa: la historia del caza soviético que embistió su nave contra otra en la URSS

Hace 40 años en la URSS tuvo lugar una interceptación como pocas en la historia de la aviación. Un piloto soviético tuvo que embestir contra el avión de un... 18.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-18T12:34+0000

2021-07-18T12:34+0000

2021-07-18T12:34+0000

defensa

historias militares

interceptación

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108806/58/1088065818_0:37:2639:1521_1920x0_80_0_0_61004580047c0ccbbb4296991dce4a20.jpg

Los hechos del 18 de julio de 1981 ocurrieron sobre el territorio de la actual Armenia, que en aquel entonces formaba parte de la Unión Soviética. El avión intruso era un turbohélice CL-44 que viajaba desde Irán a Israel.Una investigación posterior demostró que este mismo avión también irrumpió en el espacio aéreo de la URSS cuando cubría el trayecto de Tel Aviv a Teherán, supuestamente para acortar distancias. La investigación también demostró que la aeronave se usaba para transportar armas ilegalmente.La primera incursión la detectaron los radares soviéticos, pero decidieron no interceptar la nave. La situación cambió cuando el CL-44 volvió siguiendo la misma ruta. Entonces despegaron cuatro cazas Su-15TM, pero agotaron su combustible antes de tiempo y se vieron obligados a volver a la base aérea. En esos mismos instantes despegó otro Su-15TM, pilotado por Valentín Kuliapin, al que se le encomendó la misión de hacer aterrizar al intruso en el territorio de la URSS.Su aeronave estaba armada con los misiles de alcance medio R-98M, pero no se le presentó la oportunidad de usarlos porque se acercó demasiado al intruso. Años más tarde, Kuliapin contó en una entrevista que no era un avión de pasajeros y que no hacía caso a los intentos de establecer contacto por radio.Así que recibió la orden de derribar al CL-44, y, como el caza Su-15TM no tenía cañones, se vio obligado a embestir contra la aeronave de los contrabandistas. Esta perdió el control y cayó. Las cuatro personas a bordo fallecieron. Por su parte, Kuliapin logró eyectarse del caza. El capitán, de 26 años, recibió la Orden de la Bandera Roja por su hazaña.Esta no fue la única ocasión en la que los soviéticos embistieron sus aviones para interceptar a otras aeronaves. Un caso similar tuvo lugar ocho años antes, cuando un MiG-21 embistió contra un F-4 Phantom iraní mientras ambos volaban a velocidad supersónica.

https://mundo.sputniknews.com/20180628/guerra-fria-union-sovietica-1079987230.html

https://mundo.sputniknews.com/20180704/avion-fantasma-sovietico-volo-sobre-europa-1080145886.html

https://mundo.sputniknews.com/20190205/bomba-nuclear-atomica-lanzada-eeuu-bombardero-insolito-1085259129.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

historias militares, interceptación, insólito