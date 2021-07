https://mundo.sputniknews.com/20210718/de-vacaciones-contra-el-frio-y-el-covid-19-chilenos-votan-en-primarias-presidenciales-1114215084.html

De vacaciones, contra el frío y el COVID-19, chilenos votan en primarias presidenciales

SANTIAGO (Sputnik) — Desde que se implementó el voto voluntario en Chile, en 2012, la abstención ha sido el gran protagonista de todas las elecciones... 18.07.2021

Y ese fantasma, que también está presente para la elección de primarias presidenciales de este domingo, tomó más fuerza aún, pues se juntaron varios factores que amenazan la participación.La fecha de estos comicios coincidió con el periodo de vacaciones de invierno de los escolares y universitarios y con el feriado nacional del viernes 16 de julio, generando un fin de semana largo que muchos ocuparon para ir a la playa, al campo o ciudades alejadas de sus locales de votación.Estos viajes fueron mucho más masivos que en anteriores oportunidades, ya que el Gobierno permitió que las personas vacunadas puedan trasladarse sin permisos especiales de una ciudad a otra a pesar de los confinamientos.Esto se sumó a que este domingo hizo mucho frío, sobre todo al inicio de la jornada en la zona central y sur del país.A las 08.00 (12.00 GMT), hora en que el Servicio Electoral abrió las mesas de votación en el territorio nacional, en Santiago hacían seis grados.Además, y con justificada razón, varios aún temen a un contagio de COVID-19 mientras hacen la fila o al ingresar a las urnas. Este domingo el ministerio de Salud informó un total de 1.599.879 contagios a nivel nacional y 34.514 víctimas fatales.A pesar de todas estas vicisitudes, varios chilenos sortearon todo aquello, llegaron a cumplir con su deber cívico y participaron de la jornada electoral en que el bloque de izquierda, Apruebo Dignidad, y la coalición de derecha, Chile Vamos, definirán a sus candidatos para la elección presidencial del 21 de noviembre.Daniela Rincón, una joven residente de la comuna de Providencia (sector oriente de Santiago), confesó que si no hubiesen sido las votaciones seguramente habría viajado a Pichidangui, una cálida playa en la zona norte del país. Sin embargo, prefirió participar de esta fiesta de la democracia. "Unos amigos viajaron y me invitaron, pero yo no quería quedarme sin votar", señaló a Sputnik.Gorros, parkas y chalecos evitaron que los santiaguinos sucumbieran el intenso frío de la mañana, que se fue disipando pasado el mediodía.Maximiliano Navia, uno de los secretarios de la mesa 192 del colegio Josefino Santísima Trinidad de Providencia, contó que ni el Servicio Electoral ni las autoridades del establecimiento les proporcionaron estufas o algún sistema de calefacción. "Trajimos nuestros propios cafés, lo que nos ha salvado la jornada", dijo a Sputnik.Navia fue designado por primera vez en su vida como vocal de mesa (ciudadano encargado de contar los votos en una elección), asegurando que si bien fue una noticia que no lo alegró demasiado "ha sido una experiencia nueva. Interesante".El joven, bastante práctico, llevó su computador personal para realizar el conteo de votos tras el cierre de mesa a las 18:00 horas. "Es más rápido que contar con lápiz y papel, o con plumón en una pizarra", aseguró.Por último, explicó que durante la mañana fue "muy poca gente a votar pero se espera que en la tarde se motiven. A pesar de que el voto es voluntario, esto es una responsabilidad civil y espero que vengan a sufragar", afirmó.Brandon Vargas entró hace tres meses a hacer el Servicio Militar en el Ejército de Chile y por primera vez fue designado a un local de votación para participar de la organización de seguridad y monitoreo del establecimiento.Durante su vigilia en un colegio de Providencia, aseguró que la jornada fue bastante tranquila y que no fue necesario llamar la atención a personas ni tampoco se produjeron incidentes graves.El ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, dijo que fue "una jornada tranquila, que ha tenido incidentes muy menores con algunas personas que no han querido ser vocales de mesa u otros incidentes".En el extranjeroEste domingo se desarrollan dos elecciones primarias, de cara a las elecciones definitivas del 21 de noviembre. En el pacto Apruebo Dignidad (izquierda) compite el alcalde de Recoleta (centro), Daniel Jadue, militante del Partido Comunista, contra el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.En el bloque de derecha Chile Vamos, corren el exalcalde de Las Condes (centro), Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente); el exministro de Defensa, Mario Desbordes (Renovación Nacional); el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evolución Política) y el exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel (independiente).Si bien, las mesas electorales en el territorio nacional se cerrarán a las 18.00 horas, la diferencia horaria permitió conocer de manera anticipada el resultado en varios países del mundo.Los primeros conteos provinieron de Oceanía. En Australia se impuso Jadue por la izquierda y Sichel por la derecha. En Nueva Zelanda ganó Boric y Sichel, al igual que en China. Hasta las 13:00 horas, el resultado preliminar en todo el exterior era: Jadue (50,1%) y Boric (49,8%). Y en la derecha, Sichel (41,3%), Briones (26,7%), Lavín (23,4%) y Desbordes (8,5%).Datos durosSegún los últimos estudios de la encuestadora privada Cadem, Jadue es el candidato favorito para ganar la primaria de Apruebo Dignidad (54% de las preferencias), por sobre Boric (40%). En la otra vereda, se espera que Lavín (46%) derrote a Sichel (23%), dejando más atrás a Briones y Desbordes (11 y 10%, respectivamente).Un total de 14.627.477 chilenos están habilitados para sufragar en este proceso, la mayoría desde el territorio nacional pero también, desde más de 100 países del mundo.El Servicio Electoral dispuso de 16.420 mesas electorales en Chile y 169 en el exterior, y 82.600 vocales de mesa fueron obligatoriamente convocados a participar.Se espera que el Servicio Electoral entregue los primeros resultados preliminares del conteo a las 20:00 horas (00:00 GMT).

