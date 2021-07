https://mundo.sputniknews.com/20210717/vuelan-piedras-palos-y-botellas-durante-disturbios-en-cuba-1114193328.html

Vuelan piedras, palos y botellas durante disturbios en Cuba

Para Alfredo Vázquez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en La Habana, sombrilla que aglutina a todas las organizaciones sindicales de la isla, lo que se impuso en el Malecón habanero el domingo 11 de julio fue "la intolerancia y la agresividad de los que quieren subvertir el orden en Cuba".Vázquez contó a Sputnik que cuando se percató que un grupo de personas avanzaba hacia la zona del Malecón, gritando consignas contra la Revolución cubana y el Gobierno, salió con otros compañeros, con una bandera nacional para enfrentarlos verbalmente, momentos en que fueron agredidos por los manifestantes.Violencia a primera vista"Estaba sujetando nuestra bandera con otro compañero, junto a dos oficiales del Ministerio del Interior que estaban custodiando una tienda en Malecón, cuando a uno de ellos lo lanzaron al piso y empezaron a golpearlo, y cuando traté de socorrerlo me dieron con un palo en la cabeza que me dejó atontado, después me dieron por el otro lado de la cabeza y empecé a sangrar, hasta otros compañeros pudieron sacarme del lugar", contó el dirigente sindical.A consecuencia del golpe del madero, Vázquez recibió siete puntos de sutura sobre la larga herida cerca de la frente.Otra experiencia similar sufrió Reinaldo Rosado, profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), quien recibió pedradas en pleno rostro, lanzadas por las manifestantes que tomaron las calles en el capitalino municipio de 10 de Octubre, en el centro-oeste de la capital cubana."Al conocer de la presencia en las calles de manifestantes contra el Gobierno, nos dirigimos un grupo de compañeros de la universidad a hacerles frente con banderas cubanas y consignas revolucionarias, y un grupo de ellos se nos acercaron peligrosamente y comenzaron a agredirnos con piedras y botellas", contó Rosado.Según el docente, desde que llegaron al lugar de la protesta se percató que los manifestantes opositores tenían túmulos de piedras en varios lugares —incluso dentro de los contenedores de basura—, y botellas de vidrio en los bolsillos que luego las arrojaron contra ellos.Las heridas, una debajo del ojo derecho y otra sobre la ceja, requirieron tres puntos de sutura."Esos no son los jóvenes que van a mis aulas""En estos disturbios –comentó la profesora Maily Andrea Santos, también docente de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)— tenía frente a mí a jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con los que cada día tengo en mis aulas".La profesora Santos también recibió golpes y lesiones menores durante el enfrentamiento con los manifestantes violentos en la zona de 10 de Octubre, a donde concurrió para expresar su apoyo a la Revolución cubana."Nunca sentí que fui conminada a ser partícipe de acciones vandálicas y de enfrentamiento físico, sino más bien verbal y nuestras consignas básicamente eran reclamando se levantara el bloqueo (de EEUU a Cuba) porque es un lastre con el que hemos tenido que vivir, y en medio de una pandemia el bloqueo se convierte en algo cruel e inhumano", comentó.En opinión de Alfredo Vázquez, "todo esto es parte de una guerra no convencional contra Cuba que ha ido escalando en las redes sociales, famosas por mentir".El domingo tuvo lugar una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de covid-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana, mientras que decenas resultaron heridas.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

