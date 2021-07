elecciones en eeuu 2020: trump vs. biden, donald trump, golpe de estado, joe biden, eeuu

En un comentario a los periodistas de The Washington Post y ganadores del premio Pulitzer Carol Leonnig y Philip Rucker, Milley revela que la retórica de Trump antes de las elecciones alarmó a los altos mandos militares, por lo que decidieron prepararse para un posible "ataque a la democracia". Incluso planearon una renuncia colectiva para dejar claro que no iban a apoyar un posible golpe de Estado.Y después de las presidenciales, luego de que Trump rechazara aceptar la victoria del demócrata Joe Biden, la preocupación de Milley creció aún más.En el libro de Leonnig y Rucker, el general compara a Trump con el dictador Adolf Hitler y lo califica de "líder autoritario clásico sin nada que perder". También compara la Marcha del millón, en la que miles de simpatizantes del candidato republicano salieron a las calles para protestar contra los resultados de las elecciones, con las manifestaciones de las camisas pardas (la milicia pronazi que impulsó el ascenso de Hitler al poder)."Este es un momento como el del Reichstag... El evangelio del Führer", dijo Milley a sus asesores, en referencia al sospechoso incendio ocurrido en 1933 en la sede del Parlamento alemán. En ese entonces, Hitler aprovechó el incidente para consolidar el poder.Una semana después de la victoria de Biden, Milley recibió una advertencia de un "viejo amigo". Días antes del 6 de enero, cuando los simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio, Milley les dijo a sus subordinados que "creía que Trump estaba avivando los disturbios posiblemente con la esperanza de encontrar una excusa para invocar la Ley de Insurrección" de 1807 que permite al presidente desplegar al Ejército para suprimir la violencia interna.No obstante, el supuesto golpe de Estado nunca ocurrió, y el propio Trump respondió a las revelaciones de Milley.

elecciones en eeuu 2020: trump vs. biden

Un general de EEUU compara a Trump con Hitler

Síguenos en

Donald Trump, quien se negó a reconocer la derrota ante Joe Biden en las presidenciales de 2020, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para retener el poder. Por lo menos, así lo afirma el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU, Mark Milley, en el libro 'I alone can fix t' ('Solo yo puedo arreglarlo').