La nueva farsa de The Guardian sobre Putin

Los sospechosos de siempreEsa es la categoría en la que parecerían estar dispuestos a moverse varios medios occidentales, con el que escarcean a menudo: la de 'sospechosos de siempre'. Y el más fresco ejemplo viene a darlo el periódico británico The Guardian, toda vez que ha sometido al escrutinio de expertos independientes este presunto informe 'N.32-04 vd'. El veredicto de los expertos: dicen que parece verdadero. Traducido: otra vez hace acto de presencia el tan mentado highly likely.Dice The Guardian, que dice el documento, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó en primera persona una operación secreta de una agencia de espionaje para apoyar a un Donald Trump "mentalmente inestable" en las presidenciales estadounidenses de 2016. Esto habría tenido lugar durante una sesión a puerta cerrada del consejo de Seguridad Nacional de Rusia el 22 de enero de 2016, donde aparte del presidente ruso, habrían estado presentes sus "jefes de espionaje y ministros de alto rango"."Es una gran fake news. Quién en su sano juicio se puede creer que Rusia, con sus intereses, sus estrategias y sus influencias, puede decidir quién es el presidente de EEUU. Porque, incluso aunque nos creyéramos esta noticia, por qué [Rusia] consiguió que ganara Trump en 2016, y no consiguió que ganara en 2020".Dice The Guardian y sucedáneos, explica que en este presunto cónclave todos los presentes estuvieron de acuerdo en que una Casa Blanca con Donald Trump a la cabeza ayudaría a asegurar los objetivos estratégicos de Moscú, entre ellos la "agitación social" en el país norteamericano, y un debilitamiento de la posición negociadora del presidente de EEUU.Hay másTiene muchísimas más perlas este presunto documento de autenticidad dudosa, según el veredicto de los expertos al que fue sometido, entre los que se cuentan presuntos ciberataques contra la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton, o la filtración de sus emails, cuando es más que sabido que a la filtración de esos correos la realizó Wikileaks.Para Fernández Riquelme, "los errores que llevaron a Trump al Gobierno fueron de [el expresidente Barack] Obama. Los correos electrónicos y la forma de actuar de Hillary Clinton, su candidata, eran obviamente responsabilidad suya.También es sabido que el auténtico aparato que tuvo injerencia en las elecciones de 2016 en EEUU fue la ya extinta empresa Cambridge Analytica, con sede en Reino Unido y de propiedad de un empresario estadounidense, con la venia de Facebook que permitió la filtración de datos de más de 50 millones de ciudadanos estadounidenses a para optimizar la campaña de Trump."El problema es que a Facebook no se le sanciona, ni a Twitter por censurar a los oponentes, ni a todas las grandes empresas que han utilizado información de las redes sociales, como reconoce la revista Times para ayudar a Biden. […] Pero es más fácil criticar, insultar a Rusia buscando esos hackers escondidos en un complejo industrial al servicio del Gobierno, que reconocer que el juego político en Occidente ha cambiado", advierte el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

