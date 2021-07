https://mundo.sputniknews.com/20210717/jennifer-lopez-se-sincera-por-primera-vez-sobre-su-ruptura-con-alex-rodriguez-1114194805.html

Jennifer Lopez se sincera por primera vez sobre su ruptura con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez se sincera por primera vez sobre su ruptura con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ha tenido un año intenso, al menos en lo que a amor se refiere. Luego de su sonada ruptura con Alex Rodriguez, la diva del Bronx parece... 17.07.2021, Sputnik Mundo

"Las cosas empezaron a encajar" una vez que se dio cuenta de que las cosas no marchaban bien con A-Rod, confesó Jennifer Lopez a Ebro Darden, en su programa en Apple Music.JLo reveló que no se sentía cómoda con el rumbo que estaba tomando su noviazgo, por lo que decidió confiar en su intuición.Sin embargo, Lopez admitió que no fue fácil para ella dar por terminada la relación. El beisbolista le pidió matrimonio en 2019 y, a pesar de que la boda se pospuso en varias ocasiones en medio de la pandemia y de rumores de infidelidades por parte de Rodriguez, ya habían comenzado los preparativos de boda.Durante otra entrevista, Lopez ya había confesado que fue durante su estadía en República Dominicana, mientras grababa la película Shotgun Wedding, que se dio cuenta que se encontraba bien sola, "ahí [llegué] a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola".Actualmente, Jennifer se encuentra en una relación con el actor y productor Ben Affleck, quien fue su pareja sentimental entre 2002 y 2004 y con quien incluso estuvo comprometida. Algunos rumores incluso señalan que la relación marcha tan bien que JLo estaría buscando mudarse cerca de su novio.

