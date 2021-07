https://mundo.sputniknews.com/20210717/el-bitcoin-se-estabiliza-pero-no-sabemos-si-volvera-a-dispararse-1114197403.html

El bitcóin se estabiliza, pero no sabemos si volverá a dispararse

Algunos inversores sostienen que solo queda esperar a que vuelva a dar un rebote."El precio del bitcóin se ha consolidado en el rango comprendido entre los 42.000 y los 30.000 dólares durante más de ocho semanas, con un volumen y una volatilidad decrecientes", señala Scott Melker, analista e inversor de cryptos, citado por Forbes. Añade que solo queda esperar a que suba, ya que cuanto más tiempo se consolida el precio de un activo, mayor es su expansión cuando vuelve la volatilidad."Lo hemos visto innumerables veces con el bitcóin, por lo que la expectativa es que el próximo movimiento sea explosivo", augura. Observa que la oferta se está transfiriendo de los especuladores impacientes "a las ballenas con grandes carteras", y que las nuevas venden y las viejas más grandes compran.Sin embargo, Jake Wujastyk, el analista jefe de TrendSpider, no espera subidas a corto plazo. Más bien todo lo contrario. "Yo diría que la tensión es actualmente a la baja”, y apunta a que la criptomoneda caerá hasta los 27.000 dólares.Jeff Dorman, director de inversiones de la gestora de activos Arca, apunta a los dos extremos de la balanza. O todo o nada. El bitcóin "o bien vale cerca de cero dólares, o bien vale probablemente 10 billones de dólares", lo que implica "aproximadamente 500.000 dólares por unidad".Sea cual sea la dirección que tome el bitcóin, el mercado no se quedará estancado, comentó al portal CoinDesk el director ejecutivo de pagos de la BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie.“Todo el análisis de las cadenas sugiere que estamos en la punta estirada del tirachinas. Por ahora hay tranquilidad, pero no la confundan con la falta de interés”, concluyó el ejecutivo.

