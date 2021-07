https://mundo.sputniknews.com/20210716/wild-side-el-nuevo-video-viral-de-cardi-b-dirigido-por-una-cubano-ucraniana-1114166589.html

El sensual video, filmado por la directora cubano-ucraniana Tanu Muiño —quien a lo largo de su carrera colaboró con Rosalía, Katy Perry y Lil Nas X, entre otros artistas, y también creó el video de Cardi B Up— está ambientado en un mundo surrealista. La excantante de Fifth Harmony, acompañada de varios bailarines, interpreta una danza ardiente al estilo de R'n'B que culmina con un baile desnudo con su propio reflejo —que nos hace pensar en la película Suspiria— y un striptease conjunto con Cardi.El nuevo sencillo de Normani y Cardi B es un verdadero himno de empoderamiento sexual de la mujer. "Llévame a dar un paseo, chico / Muéstrame tu lado salvaje, chico / Sé que ha pasado un tiempo, chico / Quiero ponerme salvaje", así es la letra del estribillo del tema que también utiliza un sample del éxito de Aaliyah One in a Million.Esta no es la primera colaboración de las cantantes estadounidenses. En agosto de 2020, junto a Rosalía, Kylie Jenner y otras celebridades, Normani protagonizó el atrevido video musical de Cardi B y Meghan Thee Stalion WAP.

