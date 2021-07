https://mundo.sputniknews.com/20210716/trafico-de-tortugas-y-lavado-de-millones-la-trama-oculta-en-la-amazonia-peruana-1114151695.html

Tráfico de tortugas y lavado de millones: la trama oculta en la Amazonia peruana

En el área protegida de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), ubicada en el departamento de Loreto, en la Amazonia peruana, funciona desde mediados de los años 90 un programa de manejo de la tortuga taricaya (Podocnemis unifilis) para recuperar la especie.A su vez las comunidades locales que participan del programa en los llamados grupos de manejo pueden vender legalmente una cantidad de las taricayas que nacen cada temporada, como también una porción de los huevos de la especie. El manejo de las taricayas se volvió así una actividad económica fundamental para las familias de la zona.La participación de las comunidades en los programas de manejo de las taricayas en la RNPS ha sido exitosa, considera el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM). Desde que comenzaron en 1994 y hasta el 2016 se liberaron en la RNPS más de 3,5 millones de taricayas. Se estima que 600.000 crías son liberadas en su hábitat natural cada año, y que la población de estas tortugas se recuperó en un 3.000%Asimismo, existen 43 grupos de manejos reconocidos por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) del MINAM, que agrupan a 492 familias de comunidades nativas de la región. Los grupos generan por año ingresos de 3,5 millones de soles (883.000 dólares).No obstante el éxito de la iniciativa, hay denuncias de que esta ha servido también como fachada legal para el tráfico ilegal de tortugas, y se investiga por lavado de dinero a una de las exportadoras clave del sistema, según reportó el centro de investigaciones InSight Crime.La exportadora en cuestión se llama Milagros Ferreyra Ahuanari. Según un perfil publicado en la revista online Rumbos, Ferreyra es la mayor exportadora de taricayas de Latinoamérica. Su empresa MF Tropical Fish E.I.R.L., creada en 2007, es "la tercera empresa exportadora en aportar el PBI a la Región Loreto".Desde niña Ferreyra se ha dedicado a la pesca ornamental en el Amazonas. Luego de morir su padre, continuó con la actividad, y con solo 16 años viajó a la región de Loreto, donde comenzó a tratar con los comerciantes y exportadores de peces ornamentales. Estas relaciones comerciales, le ganaron la confianza de los empresarios, quienes solventarían económicamente los proyectos de Ferreyra.La publicación de Rumbos señala también que la empresaria "trabaja con todos los parámetros de formalidad, beneficiando con diversas donaciones a los guardianes de la RNPS, con materiales de construcción", entre otros equipamientos para "para garantizar el manejo y conservación de los recursos naturales dentro de la RNPS".¿Lavado de dinero?InSight Crime accedió a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF) en la cual se señala que Ferreyra es la dueña de dos empresas que exportaron el 70% de las taricayas entre 2014 y 2017.Esas empresas registraron ventas por 6,2 millones de dólares, de los cuales un 70% corresponde a la venta de taricayas. No obstante, las empresas de Ferreyra recibieron pagos realizados desde China por más de 10,1 millones de dólares, y en su cuenta personal la empresaria recibió unos dos millones de dólares en transferencias desde el país asiático.Ferreyra está siendo investigada por lavado de dinero a raíz de los ingresos no justificados. En declaraciones a Insight Crime, la empresaria aduce que la diferencia en los registros contables se explican "por los costos de flete y los anticipos de sus clientes".Los investigadores del caso por su parte señalan que los costos de transporte no debería superar el 10% del valor del cargamento, por lo cual no justificarían la irregularidad. Asimismo, conjeturan que las conexiones políticas de Ferreyra explicarían la falta de controles y auditorías a la incubadora de la implicada.Una de las posibles explicaciones de la diferencia de montos detectada es que las tortugas para exportación que fueron declaradas en los envíos son menos que las efectivamente despachadas.Esto podría suceder porque las tortugas son llevadas a depósitos donde existe poco personal para controlar los centenares de miles de ejemplares manejados, entre los cuales hay tanto taricayas legales como las provenientes de criaderos ilegales.Exportaciones y tráfico ilegalEn declaraciones a InSight Crime, Santiago Alves, dueño de una incubadora de taricayas, dice que son los propios grupos de manejo quienes proveen a los vendedores ilegales.Asegura que los grupos no liberan en realidad a las tortugas, sino que las vuelven a atrapar y entregar a los traficantes, quienes las comercializan a todo el Perú y otros países.Según Alves, Ferreyra y otra empresa son quienes controlan el negocio de las exportaciones de taricayas. Las exportaciones legales constituyen la pantalla perfecta para el tráfico de especies silvestres en Perú.Según InSight Crime, algunas de las 21 empresas en Loreto con permiso para exportar vida silvestre fueron detectadas traficando; entre ellas hay empresas que pertenecen a la hermana de Ferreyra, Lita Ferreyra Ahuanari. Algunas otras empresas "son alquiladas a traficantes" luego de haber sido creadas de forma legal para obtener las licencias de exportación.Estas empresas con licencia legal comercian peces ornamentales mayoritariamente. Asimismo, existe un tráfico ilegal de peces de especies protegidas que son vendidas a acuarios. No todos son capturadas en Perú; también provienen de Brasil y Colombia, y son llevados a la ciudad portuaria de Iquitos, en Loreto. En los contenedores para exportación legal se mezclan los peces permitidos con los obtenidos de forma ilegal, una maniobra que parece escapar a las inspecciones.En 2018 durante la inspección realizada en el puerto de Callao en Lima de un contenedor del acuario Valentina con más de 13.700 peces para exportar fueron detectados 893 peces de cuatro especies no declaradas en el certificado de procedencia del acuario, cuya dueña es Lita Ferreyra Ahuanari, hermana de Milagros, informó el medio de investigaciones Ojo Público.El contenedor de Valentina había pasado un control en el aeropuerto de Iquitos antes de ser enviadas al Callao. Una denuncia telefónica alertó a las autoridades de que las cajas registradas habían sido cambiadas posteriormente. Las especies fueron confiscadas, pero se desconoce el alcance real del caso.Sin embargo, Ojo Público señaló que la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales de Loreto (Expara), cuya presidenta es Milagros Ferreyra Ahuanari, se ha manifestado a favor de reducir las inspecciones de cargas para exportación, las cuales serían excesivas y que potencian, además, la mortalidad de los peces. Los controles tienen, precisamente, el propósito de evitar la suplantación de especies.

