Puerto Rico, asfixiado por el ajuste para salir de la quiebra

Puerto Rico, asfixiado por el ajuste para salir de la quiebra

La Junta Fiscal de Puerto Rico acordó con un grupo de acreedores un nuevo plan de reestructuración de la deuda. 'En Órbita' conversó con José González Taboada, presidente de la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública, contrario al actual plan de ajuste.

El nuevo plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico deberá presentarse en noviembre ante el Tribunal de Quiebra. La Junta de Supervisión Fiscal —creada en 2016— trabaja para renegociar los 72.000 millones de dólares de pasivo, la mayoría perteneciente a bonistas. El país debe además otros 40.000 millones de dólares a pensionistas y empleados activos.Organizaciones sociales, sindicales y otras agrupaciones están movilizadas en contra de este plan de ajuste y piden una auditoría de la deuda.La Comisión que se encargaría de ese control fue creada por ley en 2016, igualmente a la Junta, pero abolida unos meses después, por lo que no llegó a realizar el trabajo. Fue conformada como una organización privada sin fines de lucro.González Taboada sostuvo que "el plan de reestructuración es favorecedor para los bonistas y muy negativo para el pueblo". Una de las deudas más importantes es la de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA)."Esta corporación, en un espacio de seis años o menos, creó una deuda de 17.000 millones de dólares y la Junta negoció con los bonistas para que esa deuda se pague en 40 años. El pueblo deberá pagarla, en franca violación a nuestra Constitución que dice que ninguna deuda debe tener un término mayor de 30 años, a no ser que sea emitida para fines de vivienda pública", indicó González Taboada.El plan de ajuste de la deuda comenzaría con un pago inicial de 7.000 millones de dólares. "Este dinero se sacará del presupuesto, se recortarán las pensiones y a la Universidad de Puerto Rico", entre otros ajustes.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el plan en Uruguay de avanzar en vacunar contra el COVID-19 a personas que no se agendaron para recibir ninguna dosis. Y, además, las históricas inundaciones en Alemania y Bélgica que ya han dejado más de 120 muertos.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

