Policía de los EAU planea contratar a un robot ruso

Policía de los EAU planea contratar a un robot ruso

En concreto, actualmente se está desarrollando el proyecto de utilizar a Promobot en los departamentos policiales de Dubái, Sharjah y Ajman.En la policía emiratí, el robot ruso es responsable de patrullaje de las instalaciones policiales, la vigilancia de empleados y visitantes, la medición de su temperatura y otras cosas. El robot habla inglés y árabe.Según el director de la empresa rusa, Oleg Kivokúrtsev, trabajando en la policía, el robot no comete errores que puede hacer una persona, además, nunca está cansado, no es grosero con los clientes, no llega tarde a trabajar.

