Los futuros asados uruguayos serán con leña, carne y un test de COVID-19

Los futuros asados uruguayos serán con leña, carne y un test de COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay está a unas pocas semanas de alcanzar su inmunidad de rebaño gracias a una rápida e inclusiva campaña de vacunación y la primera... 16.07.2021

Uruguayos y uruguayas vuelven a salir a las calles y solo quieren divertirse.La construcción de una nueva normalidad es, ahora, el desafío para las autoridades. También para la sociedad civil, cuyo compromiso fue clave para contener al virus durante la primera parte de la pandemia.Semanas atrás, el Gobierno de Luis Lacalle Pou hizo una prueba piloto para implementar un "pase verde" —o "responsable", como le llamaron luego— para el ingreso a espectáculos artísticos, que consistía en un documento de duración semestral que certifica a quien lo posea su estado de vacunado.La inoculación en Uruguay no es obligatoria y desde varios sectores se rechazó la medida, a la cual tildaron de "segregacionista", porque establece diferencias entre quienes eligieron o no vacunarse. También señalaron que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que están en plaza corta la transmisión del virus, por lo que el peligro de contagio persiste, más allá del pase sanitario.Es ese el contexto que llevó al Ejecutivo uruguayo a pensar alternativas para ofrecer espacios seguros ante el regreso de espectáculos y, luego, fiestas públicas.Hágalo usted mismo/aHace unas semanas el Gobierno uruguayo emitió un decreto que habilita a las farmacias a hacer test de antígenos contra el COVID-19 y fiscalizar sus resultados. Pero la medida también habilita la opción de hacerse uno mismo el estudio, para tener resultados en corto tiempo.El autotest es ideal para asistir en forma segura a un evento, pero también puede ser útil para concurrir a reuniones de trabajo, turnos médicos, excursiones en grupo, eventos deportivos y, hasta viajar fuera del país en los casos que están habilitados."Las farmacias entran dentro de lo que denominamos puntos de cuidado, aquellos lugares donde podés ir y realizarte un test de antígenos rápido o un autotest. La idea de incluir a las farmacias en este universo es ampliar la red de puntos de contacto y que las personas puedan tener más accesibilidad y un lugar más cercano", explicó a Sputnik el asesor presidencial, Nicolás Martinelli.El decreto emitido por el Ministerio de Salud Pública suma a las farmacias a la red de laboratorios y mutualistas ya habilitadas para realizar el examen. Como los anteriores, está circunscripto a la emergencia sanitaria y queda sin efecto cuando termine.El asesor del presidente Lacalle Pou aclaró que aún faltan arreglar algunos detalles para la puesta en marcha de los autotest que, según estiman, será "en 20 o 30 días".Entre los detalles a confirmar falta determinar el tratamiento de los residuos, los lugares en las farmacias donde se hará el hisopado y qué pasa si alguien da positivo. También quiénes estarán encargados de hacerlos en los comercios y cómo se realizaran las capacitaciones."Se está relevando el número de farmacias que integrarán la red con las cuatro gremiales farmacéuticas", detalló Martinelli, y añadió: "Han comunicado internamente que no van a poder ser todas las farmacias, aunque quizás sí todas puedan vender el autotest y fiscalizar el resultado".Uruguay tiene cerca de 1.000 farmacias en todo el país, cerca de un local cada 3.500 ciudadanos y ciudadanas.Existirán dos tipos de estudios. Uno es el autotest, que podrá comprar cualquier persona y se puede hacer de dos formas distintas: faringo nasal (menos invasivo que el hisopado tradicional) y mediante saliva.Si el usuario lo hace frente al fiscalizador de la farmacia, le servirá para asistir a un evento, o allí donde se lo pidan. Si lo hace en su casa, no va a estar validado para un evento pero sí para tener propia consciencia y asistir a un asado o un cumpleaños con la garantía de que no va a contagiar a nadie.Uruguay ha puesto un tope por decreto a los precios de compras de test que se manden a hacer, por lo que los precios de los estudios que se ofrecerán en las farmacias oscilarán entre los tres y cinco dólares los autotest y cerca de 10 dólares el PCR, aunque el asesor presidencial aclaró que solo son precios estimados.Los valores son accesibles. El primero es similar a lo que cuesta en Montevideo una pinta de cerveza artesanal, el segundo, lo que sale un tradicional "chivito" (sándwich de carne vacuna) completo.Para el Gobierno uruguayo "el objetivo es popularizar la herramienta y que haya más puntos de cuidado en todos los rincones de Uruguay. Facilitar a las personas, ante la duda, la posibilidad de hacerse un test de forma mucho más rápida, ya que hoy demoran entre 24 y 48 horas".Consultado sobre el regreso a la vida pública, el asesor presidencial aclaró que no buscarán "ir de cero a 100", sino que "se va a ir abriendo paulatinamente"."Hoy tenemos aforos del 30%. Lógicamente siempre vamos a estar atentos al nivel epidemiológico del país y el ingreso de nuevos virus", particularmente la variante delta, que acecha a Uruguay desde sus países vecinos.Entre libertad responsable e irresponsable, Uruguay ha llevado estos casi 500 días de pandemia con altibajos, aunque parece que nuevamente tiene cercado al virus. La nueva normalidad, así como la anterior, dependerá de todos y todas.

