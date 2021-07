https://mundo.sputniknews.com/20210716/los-antiguos-judios-comian-cerdo-aunque-estuviera-prohibido-1114155700.html

¿Los antiguos judíos comían cerdo aunque estuviera prohibido?

¿Los antiguos judíos comían cerdo aunque estuviera prohibido?

El esqueleto completo de un cerdo de 2.700 años ha sido descubierto dentro de una antigua casa en la Ciudad de David, Jerusalén, lo que sugiere que algunos de... 16.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-16T04:57+0000

2021-07-16T04:57+0000

2021-07-16T04:57+0000

internacional

carne de cerdo

judíos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108768/18/1087681867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87ea9aa2f37fc3dfc589cd09a3be27b4.jpg

Las leyes de Kashrut, un conjunto de leyes dietéticas que se ocupan de los alimentos que los judíos pueden ingerir, solo permiten que se coman los animales que rumian y tienen pezuñas hendidas.El esqueleto fue encontrado en una habitación con cerámica que data del siglo VIII a. C. y con huesos de otros animales que se preparaban como alimento, como ovejas, cabras, vacas y peces, lo que según los investigadores sugiere que los propietarios eran de clase alta.Sin embargo, el cerdito, que tenía menos de siete meses, nunca fue cocinado y probablemente murió cuando la casa se derrumbó.La mayoría de las leyes básicas de Kashrut se derivan de los libros de Levítico y Deuteronomio de la Torá, también llamados Antiguo Testamento.El pasaje de Levítico 11:27 dice que Dios prohíbe a Moisés y sus seguidores comer cerdo "porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante". Además, la prohibición sostiene: "De su carne no comerás, y sus cadáveres no tocarás; son inmundos para ti".Los autores del estudio suponen que "aunque el consumo de carne de cerdo claramente no era el preferido en la región de Judá, la presencia de un esqueleto articulado de un cerdo pequeño parece indicar que no solo se consumía carne de cerdo en pequeñas cantidades... sino que se criaban cerdos para este propósito en la capital de Judá".Los hallazgos recuperados cerca del cerdo muestran que los residentes eran judíos: entre otros artefactos, se halló bullas (sellos de arcilla) inscritos con nombres judíos como Hahanyahu y Ashiyahu en paleo-hebreo."El descubrimiento del esqueleto del lechón es un hallazgo arqueológico poco común, que aporta datos significativos e importantes que reflejan la complejidad religiosa y social de la sociedad que vivía Jerusalén hacia el final del período del Primer Templo", concluye el estudio.

https://mundo.sputniknews.com/20201025/la-tasa-de-judios-en-europa-alcanza-su-minimo-en-800-anos-1093240710.html

https://mundo.sputniknews.com/20210611/descubierto-un-huevo-de-1000-anos-en-israel-como-permanecio-casi-intacto--fotos-1113134181.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carne de cerdo, judíos