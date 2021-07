https://mundo.sputniknews.com/20210716/justicia-europea-furiosa-ante-negativa-de-rusia-a-legalizar-matrimonios-homosexuales-1114169804.html

Justicia europea, furiosa ante negativa de Rusia a legalizar matrimonios homosexuales

Sin respetar la legislación rusa ni tampoco las particularidades socioculturales e históricas del gigante euroasiático, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... 16.07.2021, Sputnik Mundo

cuestión aparte

lgbt

matrimonio homosexual

rusia

Cualquiera que conozca las realidades de Rusia está al tanto de lo ajena que es la agenda LGBTI a este país. Un detalle muy ilustrativo: las enmiendas a la Constitución rusa que establecían, entre otros aspectos, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, es decir, una unión sólo heterosexual, recibieron casi el 80% de los sufragios en el referéndum del año pasado.Cabe señalar, al mismo tiempo, que el Estado ruso en ningún momento se mete en la vida privada de la comunidad LGBTI, siempre y cuando sus acciones no violen las leyes existentes, como es el caso de cualquier otro ciudadano.No obstante, el TEDH insistió esta semana en la existencia de la "discriminación de las personas LGBTI" en Rusia, instando a sus autoridades a que "deroguen la ley homófoba sobre 'propaganda de relaciones sexuales no tradicionales' y tomen todas las medidas para proteger plenamente a las personas LGBTI y sus derechos humanos, incluido el derecho a formar una familia".La sentencia se produjo a raíz de las quejas de varias parejas rusas del mismo sexo que intentaron registrar sus uniones pero fueron rechazadas, puesto que tal medida supondría una violación de la Constitución nacional, según explicó el portavoz del Kremlin, Dmítri Peskov, al tiempo que desde el Senado ruso manifestaron que las decisiones en esta materia deben tomarse teniendo en consideración, tanto los aspectos histórico-culturales de cada país, como también el consenso existente en la sociedad."Ningún país que quiera salvaguardar su soberanía está obligado a acatar los dictámenes de ningún tribunal internacional que entren en contradicción con normas nacionales, como es el caso, porque la Constitución rusa contempla de manera muy clara lo que es el matrimonio", apuntó, al denunciar que, "muy probablemente", el TEDH "esté al servicio del globalismo y del nuevo colonialismo de EEUU" que financia al "lobby LGTBI"."Este lobby es un arma del colonialismo globalista de EEUU, un arma que no es sólo cultural, es antropológica: es decir, no hay nada más eficaz para ir destruyendo progresivamente a una nación que hacer que no se tengan hijos con el aborto, que matar a los ancianos con eutanasia, que establecer como derechos el de unas minorías que no se reproducen, porque sus prácticas sexuales no tienden jamás a la reproducción", señaló Segarra, quien recalcó que se trata de una "agenda minoritaria de unas élites políticas y económicas que la imponen".

Luis Cano las leyes universales le dan la razón aplastante en este caso al gobierno ruso, muy bien por Rusia al no dejarse intimidar, uno no puede dejar que un hijo haga cosas que son incorrectas, uno como padre ya sabe que son malas, así de sencillo y lo único que quiere es protegerlo. Muy bien por Rusia en este caso 0

2021

Noticias

lgbt, matrimonio homosexual, rusia