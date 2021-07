https://mundo.sputniknews.com/20210716/juez-de-eeuu-ordena-detener-programa-inmigratorio-dreamers-1114185957.html

Juez de EEUU ordena detener programa inmigratorio "Dreamers"

Juez de EEUU ordena detener programa inmigratorio "Dreamers"

WASHINGTON (Sputnik) — Un juez federal de EEUU ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que deje de aprobar nuevas solicitudes para el programa de Acción... 16.07.2021, Sputnik Mundo

Hanen señaló que la orden no afecta a los beneficiarios actuales de DACA.El juez explicó que el programa DACA viola la ley federal porque un presidente de EEUU no tiene poder legislativo para declarar que cierta categoría de inmigrantes indocumentados se encuentra en el país de manera legal.El programa DACA fue lanzado por el Gobierno de Barack Obama en 2012 y permite que los hijos de inmigrantes ilegales, que fueron llevados a EEUU menores de 16 años, permanezcan en el país, siempre que hayan llegado antes de 2007.El DACA actualmente no proporciona legal a sus destinatarios, pero ha protegido a unos 700.000 jóvenes de la deportación.El expresidente Donald Trump (2017-2021) intentó poner fin al programa pero la Corte Suprema de EEUU bloqueó el esfuerzo de su administración; después de asumir el cargo en enero, el mandatario Joe Biden prometió preservar el programa.

