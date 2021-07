https://mundo.sputniknews.com/20210716/hallazgo-y-compra-inesperada-de-un-cuadro-en-espana-la-reaparicion-estelar-del-guernica-olvidado-1114138682.html

Hallazgo y compra inesperada de un cuadro en España: la reaparición estelar del 'Guernica' olvidado

Hallazgo y compra inesperada de un cuadro en España: la reaparición estelar del 'Guernica' olvidado

El cuadro de Pablo Picasso, pintado entre mayo y junio de 1937, tuvo una réplica posterior por parte del artista vasco Agustín Ibarrola.

españa

venta

museo del prado

museo nacional centro de arte reina sofía

arte

guernica

pablo picasso

Los designios del arte son a veces inescrutables. A medida que pasa el tiempo aparecen obras sepultadas por el polvo que renacen en un mundo ajeno al suyo. Pueden intercalarse viajes, robos o venganzas que nutran la historia y añadan un valor extra a la creación particular. En el caso del Guernica de Pablo Picasso bastaría con admirar el lienzo para alzarlo al podio de la pintura universal, aunque también cargue con una leyenda agitada. Su retrato de la Guerra Civil española y concretamente del bombardeo de esta ciudad vasca el 26 de abril de 1937 es un alarido del dolor y el sufrimiento de cualquier contienda que trasciende lo local.Cuando el artista malagueño terminó de pintarlo, sin embargo, el Guernica tuvo que ser sacado del país. Se expuso durante décadas en el MoMA de Nueva York. En 1981, con la democracia recobrada, el cuadro tomó el camino de vuelta a España. Al principio se ubicó en el Casón del Buen Retiro de Madrid, perteneciente al Museo del Prado, y luego, definitivamente, en el Reina Sofía, donde aún sigue, en una sala dedicada exclusivamente a él. Desde aquel 10 de septiembre en que aterrizó en el aeropuerto de la capital han transcurrido cuatro décadas y se han desprendido rémoras del pasado.No todas. Quedan ciertas heridas sin cicatrizar. Una de ellas era darle visibilidad al homenaje que Agustín Ibarrola hizo después. En 1977, el escultor y pintor nacido en Bilbao en 1930 desarrolló una apuesta en consonancia con la picassiana. Su Gernika Gernikara (Guernica para Guernica, en euskera) era un guiño al original y una actualización con mensaje. Tras 40 años de ese episodio, el vizcaíno quería protestar por cómo habían seguidos las cosas y reivindicar la instalación del original en el lugar donde ocurrió la matanza.Ibarrola tomó algunos detalles y los mezcló con incorporaciones propias: entre los rostros agonizantes se cuelan rayas que representan las rejas que coartaron su libertad en dos ocasiones. El artista estuvo en la cárcel entre 1962 y 1967 por sus ideas políticas y recordaba el sonido de esos barrotes cada vez que los vigilantes comprobaban que no estuvieran cortados. Entre todas las plantillas, constituyó un panel de 10 metros de largo por dos de alto. La pintura vio la luz en 1977 y 1979, pero luego desembocó en su taller, olvidada. Hasta ese local de Gametxo —localidad de Vizcaya próxima al Bosque de Oma, donde Ibarrola tiene otra obra mítica— se trasladaron los responsable de la galería José de la Mano para recuperarla.Antes hubo un periodo de investigación. Respondía el interés a una cuestión profesional y a un alegato ancestral. "La obra de Ibarrola es una versión en clave política de la de Picasso", explica José de la Mano a Sputnik. El galerista cataloga su labor casi como la de un "historiador" y enfatiza el papel de este hallazgo como si de un ejercicio de arqueología se tratara: "Vimos unas fotos de una exposición que se hizo del artista. Hablamos con la familia y con un cliente. Preguntamos si todavía estaban los lienzos y por su estado. Y, al verlo, comprobamos que se mantenía", detalla.Ocurrió hace unos meses. Con esa joya recuperada, pensaban dar el campanazo en febrero, durante la feria ARCO de Madrid, dedicada al arte contemporáneo. Pero tuvo que cancelarse por la pandemia. Maribel López, la directora, decidió convocarla en julio. Del 7 al 11 se abrieron por fin sus puertas y se mostró el Guernica de Ibarrola. Un "hito", en palabras de José de la Mano. "Era un escaparate que hacía justicia a esta obra histórica", apunta, contextualizando a la pintura de Ibarrola con su época: "El cuadro se hizo en un momento concreto: 40 años después de que se pintara el de Picasso, en los primeros años de la democracia en España, con la coyuntura vasca. El trasfondo era un campo de operaciones en el que se construía el cambio de etapa política hacia la democracia en España, reflejando la represión policial y la lucha contra la dictadura".Este Guernica de Ibarrola, que está retirado de la vida pública, obtuvo su objetivo con esta reciente exhibición. Gracias a la visibilidad en el espacio de la galería dentro de la feria, lo compró el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Su precio, 300.000 euros. "Somos conscientes de que la pintura puede ser mucho más cara en el mundo del coleccionismo particular, pero, aunque ha habido acercamientos de coleccionistas particulares (no te digo que con talón en blanco, pero casi), teníamos clarísimo que la ubicación tenía que ser una institución", comenta con satisfacción el experto del gremio.De la Mano aduce que "el papel de una galería es vender", pero que "su tarea principal es defender a los artistas y su nombre". "Agustín Ibarrola no está donde debería estar y es un orgullo haberlo puesto otra vez en circuito y que todo el mundo hable de él", zanja. Este Guernica olvidado, el "otro", tendrá en breve una sala abierta donde contemplarlo. Y cargará, aparte de con su valor intrínseco, con la leyenda que atesoran algunas de las grandes obras universales.

guernica

