Florentino Pérez cargó también contra Figo y Guti: "Un subnormal y un hijo de puta"

Florentino Pérez cargó también contra Figo y Guti: "Un subnormal y un hijo de puta"

Guti era un subnormal y Figo era un hijo de puta. Así definió a dos de las estrellas de la historia del Real Madrid su actual presidente, Florentino Pérez, en... 16.07.2021, Sputnik Mundo

Guti, un jeta y un subnormalLa sangría de descalificaciones continúa. Florentino no confiaba en Guti a pesar de jugar toda su carrera en el club. Además, era un subnormal, asegura el presidente."La ilusión que han creado con Guti... Dos partidos. Tú que lo conoces como yo, pensar que hay que confiar en Guti, con todo lo que nos ha perdido Guti". Florentino volvería a cargar contra el mediapunta años más tarde, cuando el jugador ya se había retirado del campo para pasar a ser comentarista deportivo en la radio.Figo, un hijo de putaA Luis Figo culpa de "joder" al equipo en la época de David Beckham y Zinedine Zidane.Más benevolente Florentino se muestra precisamente con Zidane, de quien dice ser "el mejor, sin ninguna duda".Reacciones desde el clubEl Real Madrid emitió un comunicado en el que señala al periodista José Antonio Abellán de haber querido vender los audios al mejor postor a cambio de no publicarlos. Antes de llegar a El Confidencial, se las ofreció al propio club y a varios medios de comunicación.Casillas y RaúlOtros dos grandes del club merengue ya habían salido malparados a raíz de las grabaciones difundidas: Iker Casillas y Raúl González. "Las dos grandes estafas del Madrid", había remarcado ya el actual presidente.Las críticas fueron directas al exguardamenta. "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es (…) Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... ", arrancaba el presidente del club.

