Finge estar embarazada para ahorrarse el equipaje de mano | Videos

Finge estar embarazada para ahorrarse el equipaje de mano | Videos

Una 'tiktoker' decidió ahorrarse el dinero del equipaje de mano extra en el aeropuerto fingiendo que estaba embarazada. La bolsa que iba a facturar acabó bajo... 16.07.2021, Sputnik Mundo

"Cuando compras un vuelo por 44 dólares pero solo puedes llevar una mochila", comienza Ashlin, también conocida como @miniadvantures, en el vídeo publicado en su cuenta.La tiktoker muestra cómo se coloca la mochila con ropa por delante y se pone encima la sudadera verde, de manera que parezca que está embarazada.En un segundo vídeo, la chica se jacta de conseguir subir a bordo del avión sin que nadie se dé cuenta a la hora de facturar. "Mis padres no me educaron para esto", dice con tono sarcástico, consciente de haberse saltado las normas de facturación para no pagar más.

