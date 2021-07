https://mundo.sputniknews.com/20210716/fallece-escritor-y-periodista-colombiano-german-castro-caycedo-a-los-81-anos-1114154159.html

Fallece escritor y periodista colombiano Germán Castro Caycedo a los 81 años

Fallece escritor y periodista colombiano Germán Castro Caycedo a los 81 años

BOGOTÁ (Sputnik) — El escritor y reportero colombiano Germán Castro Caycedo, ganador de premios de periodismo y no ficción a nivel local e internacional, murió... 16.07.2021, Sputnik Mundo

Castro Caycedo, nacido en Zipaquirá (Cundinamarca, centro), fue cronista del diario local El Tiempo y creador, en la década de 1980, de un reconocido programa de televisión titulado Enviado Especial, sobre periodismo colombiano."Las crónicas, reportajes e investigaciones que Germán Castro Caycedo escribió durante 10 años de su vida en El Tiempo, han sido un referente para varias generaciones de este diario y del periodismo del país", tuiteó Andrés Mompotes, director del periódico donde Castro inició su carrera.Asimismo, fue autor de 22 obras de no ficción, entre las que se destacan "Colombia amarga", "Perdido en el Amazonas", "Mi alma se la dejo al diablo", "El hueco", "Del ELN al M-19, once años de lucha guerrillera", "La bruja" y "El Karina", traducida a nueve idiomas y que le valió en 1999 el premio Rodolfo Walsh como mejor obra no-ficción publicada durante ese año en España.Ganó once premios nacionales de periodismo y ocho internacionales, entre ellos el Prix Futura en Alemania, en 1997, y el Mergenthaler-América Latina, en 1998, mientras que en 2005 se hizo con el Premio de Periodismo Planeta por su obra "Que la muerte espere".

