Ex primer ministro afgano: consultas sobre la crisis en el país no necesitan mediación de terceros

KABUL (Sputnik) — Las negociaciones sobre la solución de la crisis en Afganistán no deben involucrar a terceros países, afirmó a Sputnik Gulbuddin Hekmatyar... 16.07.2021

"Necesitamos celebrar las negociaciones entre afganos sin mediación de terceros. Una de las razones del colapso de las reuniones en Doha fue la mediación de quienes estuvieron involucrados en la guerra, es decir Estados Unidos", dijo Hekmatyar a Sputnik.Agregó que "los estadounidenses son la parte principal de las hostilidades en Afganistán, e incluso después de su decisión de retirar las tropas, las negociaciones continúan con su mediación".Según Hekmatyar, no importa dónde se desarrollen las conversaciones, en Doha o en cualquier otro lugar, lo importante es que sean en un formato interafgano sin participantes externos."Creo que las negociaciones actuales son ineficaces, porque, por un lado, tenemos líderes políticos influyentes de Afganistán y, por el otro, el liderazgo del movimiento talibán [prohibido en Rusia]. Es decir, un liderazgo comunica con el otro", explicó.Añadió que "si se reunieran aquí los líderes políticos, incluidos los presidentes actual y anterior, y crearan una delegación inclusiva que pudiera representar a toda la sociedad, esas negociaciones podrían dar resultados".Afirmó que las conversaciones actuales están fracasando porque la delegación de Kabul en Doha "no tiene la autoridad y no puede lograr resultados que sean aceptables para todos".Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanza el movimiento talibán* y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS*, ambos prohibidos en Rusia.A medida que continúa la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán a lo largo de las dos últimas décadas, los talibanes amplían su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales y van conquistando nuevos terrenos.En agosto pasado, la gran asamblea del pueblo afgano, Loya Yirga, recomendó al presidente Ashraf Ghani excarcelar a los últimos 400 prisioneros de una lista de 5.000 presentada por los talibanes, eliminando así el último obstáculo ante las negociaciones de paz. Estas comenzaron en Doha el 12 de septiembre, pero hasta la fecha no se han traducido en una reducción de la violencia.

