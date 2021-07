https://mundo.sputniknews.com/20210716/embajador-de-haiti-en-colombia-niega-que-primer-ministro-este-involucrado-en-muerte-mose-1114153649.html

Embajador de Haití en Colombia niega que primer ministro esté involucrado en muerte Moïse

Embajador de Haití en Colombia niega que primer ministro esté involucrado en muerte Moïse

BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, negó que el primer ministro de su país, Claude Joseph, hubiera hecho parte del complot... 16.07.2021

américa latina

moïse jean-charles

haití

colombia

"Ayer mismo el sistema de inteligencia y la policía haitiana emitieron una nota, en cooperación con todas las agencias investigadoras del caso, en la que señala que todas las informaciones conectadas en las investigaciones en curso no revelan ningún rastro de que el primer ministro Claude Joseph esté vinculado con los sospechosos (del asesinato de Moïse)", dijo Exil e una rueda de prensa virtual con diferentes medios, entre ellos Sputnik.En ese sentido, pidió a un medio de comunicación colombiano que rectifique públicamente la información que emitió en ese sentido y que fue retransmitida por otros servicios de noticias."Acusaron al primer ministro Joseph de hacer parte del complot que conllevó al asesinato del señor presidente Jovenel Moïse. Esto es una fake news, por lo que (…) los medios que sacaron esa nota deben rectificarla urgentemente y en público, ya que le están haciendo más daño al país y es su responsabilidad mitigar los efectos que puedan causar esas declaraciones a Haití", dijo.Asimismo, dijo que Joseph está avalado por la Constitución para seguir al frente del país tras la muerte de Moïse, luego de que el Senado haitiano, solo con un tercio de sus miembros en activo, designó a su jefe, Joseph Lambert, como presidente de Haití,Para tomar esa decisión, el Senado se basa en que Moïse, en un decreto que firmó antes de morir, nombró como nuevo primer ministro a Ariel Henry, pero éste no alcanzó a ser investido de manera formal.El embajador de Haití en Colombia señaló que trabaja con las autoridades colombianas para permitir la visita de una delegación a los mercenarios que permanecen detenidos en ese país caribeño tras participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse."Estamos trabajando conjuntamente con el Estado colombiano para que los funcionarios colombianos puedan llegar a Haití y visitar a los detenidos y definir el tema de repatriación de los cuerpos de los abatidos", respondió Exil ante una pregunta de Sputnik en una rueda de prensa virtual desde Bogotá.Agregó que están "trabajando con la sección consular sobre el estado de los detenidos para no especular y que ellos puedan llegar, ver, definir qué está pasando con los mercenarios; en eso estamos avanzando para que las cosas se den pronto", agregó.Asimismo, aseguró que los 18 mercenarios detenidos están en buenas condiciones físicas y mentales, pese a que él desconoce el lugar en el que se encuentran.Sobre el proceso judicial que les aguarda a los mercenarios colombianos consideró que aún es muy "prematuro" hablar del tema, ya que primero deben surtirse "las investigaciones para reconstruir los hechos y tan pronto termine ese proceso sí se podrá pasar al proceso judicial".El embajador de Haití en Colombia dijo que el jefe de seguridad del Palacio Nacional Presidencial de Haití, Dimitri Hérard, debe responder por los hechos que el pasado 7 de julio derivaron en el asesinato del presidente de ese país caribeño, Jovenel Moïse, y en el que están implicados 26 mercenarios colombianos."El señor Dimitri debe responder qué pasó, porque él fue el jefe de seguridad del señor presidente y dar explicaciones de por qué ocurrió su muerte, y ya pronto vamos a saber la respuesta que saldrá de parte de él", dijo Exil en una rueda de prensa virtual desde Bogotá con diferentes medios, entre ellos Sputnik.Hérard fue puesto bajo custodia policial el jueves, luego de que el miércoles no acudió al tribunal para responder a las preguntas de la Fiscalía sobre el asesinato de Moïse.Asimismo, dijo que "pronto se va a tener la verdad de lo que ocurrió, porque hay muchos actores detrás de esto".Consideró que la muerte de Moïse se dio por diferencias políticas y por los cambios que buscaba hacer en el país, a los cuales también se opusieron sectores económicos."Es un hecho que hay diferencias políticas durante cinco años de gobierno y el señor presidente estaba rompiendo paradigmas, lo cual era para el bienestar de todo el país, pero cuando una persona fuerte empieza a chocar con otros sectores por construir y hacer las cosas de manera diferente resultan hechos como el que pasó, donde muchos actores políticos o económicos no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo", dijo.Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio con 12 disparos durante un ataque a la residencia presidencial en el que su esposa resultó gravemente herida y que fue perpetrado por un comando conformado por militares colombianos retirados, de los cuales tres murieron en un operativo policial y 18 más fueron detenidos, mientras continúa la búsqueda de al menos tres más.

