https://mundo.sputniknews.com/20210716/descubre-por-que-los-perros-nos-entienden-de-forma-innata-pero-los-lobos-no-1114155359.html

Descubre por qué los perros nos entienden de forma innata, pero los lobos no

Descubre por qué los perros nos entienden de forma innata, pero los lobos no

El perro comprende nuestros gestos. Esta capacidad rara vez se encuentra en el reino animal. Ni siquiera los chimpancés la dominan. El pariente más cercano de... 16.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-16T04:22+0000

2021-07-16T04:22+0000

2021-07-16T04:22+0000

ciencia

perros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1112067143_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_212a6347c84dabd254de42c06b8c41cc.jpg

Más de 14.000 años de comunicación con nosotros han hecho algo curioso en la mente de los perros. Tienen la llamada teoría de la mente, o facultades mentales, que permite a los animales inferir cómo piensan y sienten los humanos en determinadas situaciones.Un estudio que comparó 44 cachorros de perro y 37 cachorros de lobo entre las edades de cinco y 18 semanas apoya la idea de que la domesticación cambió no solo la apariencia de los perros, sino también su conciencia.Los cachorros de lobo fueron primero probados genéticamente para asegurarse de que no fueran híbridos lobo-perro. Luego, los cachorros de lobo se criaron en estrecha interacción con los humanos. Fueron alimentados a mano, durmieron en camas con sus tutores y pasaron todo el tiempo con humanos desde unos días después del nacimiento. Por el contrario, los perritos vivían con su madre y sus hermanos, comunicándose mucho menos con la gente.A continuación, se evaluó el nivel de inteligencia de los animales. Durante la prueba, los investigadores escondieron una golosina entre varios tazones y luego le dieron a cada perro o cachorro de lobo una pista para ayudarlos a encontrar la comida.En algunas pruebas, los investigadores señalaron con la mano o miraron en la dirección donde estaba escondida la recompensa. En otros casos, colocaron un pequeño cubo de madera al lado de la comida. Esto también era una especie de señal. Cabe señalar que ni los lobos ni los perros habían visto antes tal señal.Los resultados fueron asombrosos. Incluso sin un entrenamiento especial, los cachorros de perro a las ocho semanas de edad sabían a dónde ir y tenían el doble de probabilidades de hacerlo bien que los cachorros de lobo de la misma edad que pasaban mucho más tiempo con las personas.17 de 31 perros cachorros encontraron invariablemente el cuenco adecuado. Aún más impresionante, dicen los científicos, es el hecho de que muchos de los cachorros lo hicieron bien en su primera prueba. No necesitaban ningún entrenamiento, solo entendían los gestos de las personas. Por el contrario, ninguno de los 26 cachorros de lobo criados por humanos tuvo éxito en esta tarea. Encontraron el cuenco solo por accidente.Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Current Biology.No se trata de qué especie es "más inteligente", advierte Hannah Salomons del equipo científico. Los cachorros de perro y los cachorros de lobo se desempeñaron igualmente bien en las pruebas de otras habilidades cognitivas, como la memoria o el control de los impulsos motores. Por ejemplo, cuando debían sortear obstáculos transparentes para conseguir comida. Las diferencias se hicieron evidentes solo cuando testearon la capacidad de los cachorros para comprender a las personas y reaccionar a sus gestos.Otras pruebas mostraron que los cachorros de perro también tenían 30 veces más probabilidades que los cachorros de lobo de acercarse a un extraño.El autor principal del estudio, Brian Hare, dice que su trabajo proporciona algunas de las pruebas más convincentes de lo que se conoce como la "hipótesis de la domesticación". Es decir, el aspecto social de los perros puede ser el producto del largo proceso de la domesticación que ha cambiado a los caninos no solo físicamente.

https://mundo.sputniknews.com/20210711/el-talento-es-cosa-de-perros-dotados-sin-importar-su-raza-segun-los-cientificos-1114002362.html

https://mundo.sputniknews.com/20210630/los-beneficios-de-llevar-a-tu-perro-a-la-oficina-1113677362.html

https://mundo.sputniknews.com/20210605/los-perros-nacen-listos-para-socializar-con-los-humanos-1112935621.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perros