Cumbre Biden-Merkel: mucho ruido y pocas nueces

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, ha realizado la que quizá, o sin quizá, haya sido su última visita oficial a EEUU de sus 16 años en el poder... 16.07.2021, Sputnik Mundo

El último baile de Merkel en la Casa BlancaBasta con echar un vistazo a los títulos de varios medios sobre la reunión de ambos líderes en la Casa Blanca para comprender qué es lo más importante que, en su opinión, discutieron y acordaron Biden y Merkel."El reconocimiento, los desacuerdos, Biden y Merkel señalan lazos más cálidos", tituló The New York Times y en el texto apuntó que los dos dirigentes "intercambiaron amistoso, pero no hubo avances sobre el gasoducto ruso o cómo acercarse a China"."Biden y Merkel unidos contra la agresión rusa", tituló la BBC británica. "Rusia y China, el foco de la conversación entre Merkel y Biden en la Casa Blanca", es el título de France 24. "Joe Biden y Angela Merkel liman asperezas pero chocan sobre Rusia en una reunión con aroma a despedida", tituló el diario español El Mundo.Otro medio español, El Periódico, señala en su título que "Biden y Merkel prometen seguir unidos para evitar "la agresión" de Rusia". En términos resumidos, ya los títulos citados muestran que la agenda de la reunión de Biden y Merkel se basaba en "temas eternos" de los últimos tiempos: el gasoducto Nord Stream 2, la presunta amenaza rusa y la contención de China, cuya influencia en el mundo es cada vez más patente.La nueva falacia de The Guardian sobre Putin'Nuevo hallazgo'. Es la presunta filtración de documentos desde el corazón mismo del Kremlin y que llegó a manos de The Guardian. Lo que condena a este hallazgo, es el ya famoso y desacreditado 'highly likely'. Pero eso no ha obstado para que medios occidentales hayan cerrado fila en torno a la publicación y la hayan replicado."Yo creo que están rozando hasta el esperpento" dice al respecto el Dr. en Sociología, historiador, escritor y profesor titular de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme.Dice The Guardian, que dice el documento, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó en primera persona una operación secreta de una agencia de espionaje para apoyar a un Donald Trump "mentalmente inestable" en las presidenciales estadounidenses de 2016. Esto habría tenido lugar durante una sesión a puerta cerrada del consejo de Seguridad Nacional de Rusia el 22 de enero de 2016, donde aparte del presidente ruso, habrían estado presentes sus "jefes de espionaje y ministros de alto rango"."Es una gran fake news. Quién en su sano juicio se puede creer que Rusia, con sus intereses, sus estrategias y sus influencias, puede decidir quién es el presidente de EEUU. Porque, incluso aunque nos creyéramos esta noticia, por qué [Rusia] consiguió que ganara Trump en 2016, y no consiguió que ganara en 2020".Justicia europea, furiosa ante negativa de Rusia a legalizar matrimonios homosexualesSin respetar la legislación rusa ni tampoco las particularidades socioculturales e históricas del gigante euroasiático, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] exigió a Rusia que legalizara los matrimonios homosexuales. Algo que dejó boquiabierto a prácticamente todo el país, desde la ciudadanía de a pie, hasta las autoridades.Cualquiera que conozca las realidades de Rusia está al tanto de lo ajena que es la agenda LGBTI a este país. Un detalle muy ilustrativo: las enmiendas a la Constitución rusa que establecían, entre otros aspectos, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, es decir, una unión sólo heterosexual, recibieron casi el 80% de los sufragios en el referéndum del año pasado.Cabe señalar, al mismo tiempo, que el Estado ruso en ningún momento se mete en la vida privada de la comunidad LGBTI, siempre y cuando sus acciones no violen las leyes existentes, como es el caso de cualquier otro ciudadano. "Se trata absolutamente de una imposición que además pasa por encima como una apisonadora de todas las tradiciones, costumbres y la historia rusa", indicó a Sputnik el analista español Paco Segarra."Ningún país que quiera salvaguardar su soberanía está obligado a acatar los dictámenes de ningún tribunal internacional que entren en contradicción con normas nacionales, como es el caso, porque la Constitución rusa contempla de manera muy clara lo que es el matrimonio", apuntó, al denunciar que, "muy probablemente", el TEDH "esté al servicio del globalismo y del nuevo colonialismo de EEUU" que financia al "lobby LGTBI".Freddy Guevara: ¿un ícono o un diablo?Freddy Guevara, exdiputado opositor y coordinador de la organización política Voluntad Popular, se ha convertido para la prensa hegemónica en un nuevo ícono tras su detención por parte de las autoridades venezolanas. Pero la verdad es que este personaje no tiene nada de santo, según el analista venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos."No es un preso de conciencia, es un criminal que se ha puesto al comando de un grupo de delincuentes que ha hecho armas contra las personas civiles naturales de este país que transitan por las calles de la República Bolivariana de Venezuela", manifestó Tortolero.Según el Ministerio Público, Guevara fue aprehendido debido "a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano". EEUU y sus aliados, por su parte, exigen su liberación.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

