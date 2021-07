https://mundo.sputniknews.com/20210716/cuba-como-incide-el-bloqueo-economico-en-la-crisis-social-y-politica----1114162645.html

Cuba: ¿Cómo incide el bloqueo económico en la crisis social y política?

Cuba: ¿Cómo incide el bloqueo económico en la crisis social y política?

16.07.2021

Cuba: ¿Cómo incide el bloqueo económico en la crisis social y política? Cuba: ¿Cómo incide el bloqueo económico en la crisis social y política?

Diversos países han condenado la injerencia externa en los asuntos internos de Cuba, luego de las manifestaciones ocurridas en determinadas localidades, que La Habana calificó como un intento de desestabilización promovido por EEUU. En este marco, desde el Gobierno de la Federación de Rusia, la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, saludó los esfuerzos de Cuba para restablecer el orden público en pos de los intereses de sus ciudadanos dentro del marco de las leyes.El bloqueo económico intensifica la crisis social en la isla caribeñaAl respecto, "se trata de una injerencia contra Cuba que no es nueva, ya que desde enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, EEUU ha potenciado las agencias de propaganda dando inicio a una guerra económica sin límites contra la isla", aseveró. En este sentido, "cuando hablamos de bloqueo, ello significa entender que se está aniquilando el valor de la divisa cubana, así como la imposibilidad de Cuba en poder construir relaciones comerciales para la compra y venta de todo tipo de equipamiento", indicó.En este marco, "el bloqueo económico y financiero que golpea a Cuba está afectando a toda su economía interna, lo cual es una de los motivos principales para luchar contra el mismo, con la gran mayoría de la comunidad internacional que ya se ha pronunciado en contra", advirtió Pagani.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Nastasia Barceló, con quien dialogamos sobre las perspectivas de la política exterior brasileña tras la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.No hay consenso en Brasil sobre la flexibilización del MercosurEl presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró durante la reunión de líderes del Mercosur que el bloque regional es visto como sinónimo de ineficiencia, y que el país tiene prisa en relación a los objetivos no cumplidos en el pasado semestre. Al respecto, "en lo que va de su mandato, Bolsonaro ha implementado un giro muy fuerte en la implementación de la política exterior brasileña, alineándose con EEUU y dejando de lado las pretenciones de forjar un rol más protagónico en América del Sur", indicó.Al recibir Brasil la presidencia pro-témpore del bloque regional, "estamos ante un momento en el que, a nivel de política interna, no existe un consenso al interior de ese país con la idea de flexibilizar las normas comerciales del Mercosur", aseveró. En este sentido, "la situación económica en Brasil es compleja, ya que mientras el sector del agropecuario apoya la idea de flexibilizar, los sectores industriales tienen una postura distinta que busca proteger a la industria nacional", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre las perspectivas de integración regional en el continente africano.La MarmitaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Federico Mieres, quien es integrante de la Banda de Rock La Marmita. Con él dialogamos sobre las características de su música, así como de su última producción llamada "Al Pie del Cerro".

