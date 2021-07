https://mundo.sputniknews.com/20210716/con-imagenes-ocultas-durante-50-anos-estrenan-en-espana-el-documental-sobre-el-woodstock-negro-1114140407.html

Con imágenes ocultas durante 50 años: estrenan en España el documental sobre el 'Woodstock negro'

Tras su limitada exhibición a principios de julio en Estados Unidos, la película documental sobre el festival de música soul y blues celebrado en Nueva York en el verano de 1969, verá la luz en España desde el día 16 de julio.Pero antes, en la víspera, tiene lugar su preestreno en la Cineteca Madrid, que emplazará su pantalla en el espacio a cielo abierto de la plaza del centro cultural municipal Matadero Madrid. Galardonado con el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Sundance, un prestigioso evento internacional de cine independiente, Summer of Soul muestra el alcance social y emotivo de una música mayoritariamente asociada en EEUU a su población afroamericana, para lo que recupera las grabaciones de, entre otros, artistas de la talla de B.B. King, Stevie Wonder o Nina Simone, nunca antes expuestas.Las actuaciones permanecieron ocultas durante casi 50 años por motivos relacionados con las licencias y el impacto social social del evento. La falta de recursos financieros del productor televisivo que grabó el evento, Hal Tulchin, derivó en que los artistas se negaron a ceder los derechos de emisión. El tono reivindicativo exhibido en alguna de las actuaciones, como la de Nina Simone, no facilitó su comercialización, dado el tenso ambiente reinante en EEUU, inmerso entonces en la Guerra de Vietnam, los disturbios generados en oposición a sus horrores, y los derivados de la lucha por los derechos civiles de la población de raza negra dentro de un régimen que amparaba la segregación racial.Rabia desde el escenarioEl director del film, Ahmir Thompson, alias Questlove, baterista del grupo The Roots, dudó si titularlo como Black Woodstock, pero finalmente decidió evitar el marco de referencia de la música rock del icónico festival hippie y aludir con el título definitivo a la potencia del soul como fuerza cultural distintiva de la comunidad negra en los años sesenta.El Harlem Cultural Festival de 1969 se celebró en Nueva York entre el el 29 de junio y el 17 de agosto, durante los domingos. Fueron cinco conciertos donde hubo jazz, soul, gospel, blues e incluso música latina. Todo en el escenario del Mount Morris Park, en Harlem. Aunque se especula con que los Black Panthers y las mafias locales se implicaron en su organización, el festival contó con el patrocinio de una marca de café, Maxwell House y el apoyo municipal del entonces alcalde neoyorquino, John Lindsay, cuyo comisionado para la gestión de parques, August Heckscher II, abogaba por que los ciudadanos disfrutaran de ellos en tanto que espacios públicos.Questlove pudo recopilar unas 50 horas de grabaciones a partir de 2017, cuando falleció Tulchin. Durante su visionado pudo detectar la rabia contextualizada que vertían los intérpretes durante sus actuaciones, como el guitarrista Sonny Sharrock, y las reacciones de los espectadores. El doctor Martin Luther King había sido asesinado unos meses atrás y el país era una olla a presión. Los afroamericanos no participaban del entusiasmo institucional que prendía en el resto de la población por la carrera espacial, por ejemplo. El alunizaje del Apolo XI coincidió con la actuación de las estrellas del sello discográfico Motown Records.Este contexto y sus detalles son explicados en la película mediante entrevistas y material informativo extra. El subtítulo del documental termina de cifrar el impacto social del evento: O cuando la revolución no podía ser televisada, en referencia al célebre poema-canción de 1970 del activista, cantante y poeta Gil Scott-Heron, The revolution will not be televised.

