Biden buscará oportunidad para hablar con presidente chino

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, buscará oportunidades para interactuar con el mandatario chino, Xi Jinping, pero no hay planes... 16.07.2021, Sputnik Mundo

"En lo que respecta a los planes para el presidente, como ya dijimos [Biden] buscará oportunidades para hablar con el presidente Xi, no tenemos ningún plan en particular en este momento, no se han tomado decisiones, pero continuaremos evaluando lo que es adecuado y lo que sería constructivo y que la relación avance", dijo Psaki durante una conferencia de prensa.

alberto.r Biden intenta una estrategia muy vieja dividir y vencer, ofrecerá Taiwán, compartir el indopacifico, para ganar terreno económico y aislar a Rusia, pero los Chinos son milenarios y saben qué en lo civil y militar ya ganaron porque la unidad militar y económica solidaria ya gano y Taiwán será una sola China y el mundo adoptara una economia solidaria 0

