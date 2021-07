https://mundo.sputniknews.com/20210715/un-periodista-pidio-10-millones-de-euros-al-real-madrid-por-destruir-los-audios-de-florentino-perez-1114125509.html

Un periodista pidió 10 millones de euros al Real Madrid por destruir los audios de Florentino Pérez

Un periodista pidió 10 millones de euros al Real Madrid por destruir los audios de Florentino Pérez

José Antonio Abellán intentó vender los audios del presidente del Real Madrid al club y a distintos medios de comunicación antes de llegar a El Confidencial... 15.07.2021

El caso de los audios de Florentino Pérez sigue vivo. Y es que las polémicas palabras publicadas en el diario El Confindencial podrían haber visto la luz mucho antes. Su propietario, el periodista José Antonio Abellán, pidió al Real Madrid 10 millones de euros para hacer desaparecer las grabaciones, según informó Onda Cero en El Transistor.El periodista Carlos Bustillo contó que Abellán en 2011 se reunió en el madrileño Restaurante Combarro con el entones vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. La oferta fue desestimada por el club. Sin embargo, sus intentos de vender los audios no cesaron. Durante años, acudió a distintos medios de comunicación para colocar las declaraciones. El exdirector del diario deportivo As las rechazó hasta el tres ocasiones. El Mundo y Vozpópuli fueron contactados este 2021. No obstante, sería El Confidencial quien se quedaría con los audios.Ahora, tanto el diario que los ha hecho públicos como Abellán se enfrentarán a los abogados del presidente del Real Madrid. Pérez confirmó que tomará acciones legales y demandará a ambos por grabación no consentida, venta y difusión de audios. En un programa de Esport3 el periodista aseguraba que no tiene ningún miedo en ir a los tribunales, ya que él no filtró dicha conversación a El Confidencial.Unas notas de voz en las que Pérez atizaba a antiguos miembros de la plantilla del club merengue. Del que fuera delantero y actualmente entrenador del filial del Real Madrid, Raúl González, llegó a decir que era "malo". Al exguardameta Iker Casillas lo definió como "muy corto" y dudó de sus aptitudes como defensor de la portería del equipo. En 2006, sobre ambos dijo que eran dos personas "muy egoístas" y "las grandes estafas del Madrid".Sin embargo, no fueron los únicos a los que el presidente del Real Madrid dedicó unas palabras. Uno de ellos, Cristiano Ronaldo. "Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace", comentó Pérez. En los audios añade que "es anormal", adjetivo que utiliza también con el extécnico blanco José Mourinho. Otro portugués golpeado fue Fábio Coentrao. "Ese es tolili. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Madrid se los come. Ahora mismo está cagado y Mourinho es un imbécil... No es que no quiera jugar... Bueno, es un poquito subnormal", sentenció el mandatario.Otra de las víctimas de sus comentarios fue el otrora entrenador blanco y seleccionador nacional, Vicente del Bosque. "Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete", criticó. "A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida", continua la grabación. Además, Pérez cree que no tenía capacidad de dirección y nunca hubiese sido capaz de controlar una plantilla plagada de estrellas. Incluso aseguró que no era la mejor opción para el equipo nacional. "Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque", lamentó Pérez. Como seleccionador, España ganó el Mundial en 2010 y la Eurocopa en 2012. En el banquillo del Real Madrid levantó dos Ligas de Campeones, dos Ligas y un Mundial de Clubes.

