Talibanes ponen a Turquía en la mira

El movimiento Talibán se apresta a gobernar Afganistán. Pese a quien le pese, y le guste a quien le guste. Así lo han dejado claro, por activa y por pasiva... 15.07.2021, Sputnik Mundo

Fecha de caducidadEs la que tienen todos aquellos países que tienen presencia militar en Afganistán, para abandonar el país con fecha límite del próximo 11 de septiembre. Quienes decidan permanecer más allá, serán combatidos. En este sentido, apuntaron directamente contra Turquía."Los turcos han intentado en Siria y en otras zonas, recuperar el viejo papel del imperio otomano: Turquía bajo Erdogan tiene vocación de imperio, pero no tiene la fuerza suficiente, ni el talento, como para conseguir lo que hicieron los otomanos. No creo que la permanencia de fuerzas turcas en Afganistán sea una buena idea para Ankara, fundamentalmente porque llevará al enfrentamiento entre sí de tropas musulmanas", advierte el analista militar Gustavo Morales Delgado.Así, los talibanes decidieron liarse la manta a la cabeza y tomar el control absoluto del país. En lo que a ellos respecta, es sólo cuestión de tiempo, y la reunión entre sus representantes, y representantes del actual Gobieron de Afganistán este viernes 16 de julio en Doha, acabará de decantar los tiempos en los que ellos llevarán la batuta. Entre otros, a esa cumbre asistirán, según la agencia Pajhwok, el expresidente Hamid Karzai y el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah.No al combate casa por casaAsimismo, los talibanes llamaron a quienes habitan las ciudades a rendirse. En un mensaje publicado en Twitter, Amir Khan Muttaqi, exministro de Información y Cultura del régimen talibán apuntó: "Ahora que desde las montañas y los desiertos, los combates han llegado a las puertas de las ciudades, los muyahidines no quieren luchar dentro de la ciudad. Es mejor que nuestros compatriotas utilicen los medios a su alcance para ponerse en contacto" con nosotros y "alcanzar un acuerdo sensato para evitar que las ciudades sufran daños".De acuerdo a Morales Delgado, "lo que están haciendo es emplear la táctica que habían empleado ya en los años '90: es ir conquistando territorios y cuando llegan a una ciudad, la cercan e instan a sus habitantes a la rendición para evitar combatir dentro de las ciudades"."Hay un Ejército afgano que, por un lado corre la amenaza con la retirada de la disciplina de la OTAN, de dividirse y de crear nuevos ‘señores de la guerra' como aquellos de las guerras anteriores, así como ya está produciendo una fractura étnica y tribal que hará que muchas unidades comiencen a combatir, no ya como tropas nacionales del Ejército afgano, sino como tropas de las diversas tribus y clanes que habitan en el país", advierte Morales Delgado.

