Talibanes ofrecen tregua si les retiran de la lista negra de la ONU y liberan a 7.000 presos

MOSCÚ (Sputnik) — Los talibanes* proponen una tregua de tres meses a cambio de su exclusión de la lista negra de la ONU y la liberación de 7.000 militantes... 15.07.2021, Sputnik Mundo

Durante una rueda de prensa que tuvo lugar en Kabul, Naderi se mostró escéptico con respecto a la viabilidad de estas condiciones. "Vimos que la excarcelación de 5.000 talibanes no ayudó a la situación y que la violencia aumentó incluso", dijo Naderi, citando por la agencia Khaama Press. A finales de febrero de 2020, EEUU y los talibanes firmaron en Doha un acuerdo que, además del recorte de las tropas estadounidenses en Afganistán, estipulaba la liberación de miles de prisioneros de ambos bandos para allanar el camino al diálogo interafgano. El documento señalaba que, una vez reducido el nivel de violencia, comenzaría la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.El proceso de paz se atascó por varios meses, principalmente por las dilaciones en el intercambio de miles de prisioneros entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes.En agosto pasado, la gran asamblea del pueblo afgano, Loya Yirga, recomendó al presidente Ashraf Ghani excarcelar a los últimos 400 prisioneros de una lista de 5.000 presentada por los talibanes, eliminando así el último obstáculo ante las negociaciones de paz. Estas comenzaron en Doha el 12 de septiembre, pero hasta la fecha no se han traducido en una reducción de la violencia.A medida que continúa la retirada de las tropas de EEUU y sus aliados, los talibanes amplían su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales y van conquistando nuevos terrenos. Los islamistas afirman controlar ya un 85% del territorio de Afganistán, si bien las autoridades en Kabul lo niegan.El presidente de EEUU, Joe Biden, reconoció la semana pasada que, en lo militar, los talibanes están en su momento más fuerte desde 2001. También anunció que el repliegue de las fuerzas estadounidenses, que comenzó en mayo pasado, se completará para el 31 de agosto, once días antes de la fecha límite prevista en un principio.*La lista de organizaciones proscritas en Rusia por terroristas incluye al Movimiento Talibán, que se autodenomina Emirato Islámico de Afganistán (EIA).

