https://mundo.sputniknews.com/20210715/miles-se-manifestaron-en-bolivia-en-defensa-de-la-revolucion-cubana--videos-fotos-1114121848.html

Miles se manifestaron en Bolivia en defensa de la revolución cubana | Videos, fotos

Miles se manifestaron en Bolivia en defensa de la revolución cubana | Videos, fotos

Organizaciones sociales convocaron en la ciudad de La Paz a una marcha que concluyó ante la Embajada de Estados Unidos. Munidos de wiphalas y banderas de Cuba... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T05:41+0000

2021-07-15T05:41+0000

2021-07-15T05:41+0000

bloqueo

eeuu

américa latina

protestas en cuba 2021

cuba

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114122212_0:617:2049:1769_1920x0_80_0_0_1e7d35d067df5435c2149e6e1c47ad7b.jpg

Humberto Claros observó a la bandera estadounidense, que tremolaba tras la alta pared, y ante el edificio de la Embajada: "¡Váyanse al carajo, yanquis! ¡Váyanse a la mierda!", gritó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). En su agravio condensaba el enojo de miles de paceñas y paceños reunidos para expresar su apoyo a la revolución de Cuba, la cual en estos días padece el hostigamiento de factores externos, según las y los manifestantes."Con este preámbulo, compañeros y compañeras, vamos a leer un pequeño manifiesto contra la injerencia sinvergüenza de EEUU, que después de bloquear económica y comercialmente al pueblo cubano, ahora viene a decirnos que hay problemas humanitarios", dijo el líder campesino a la multitud allí reunida, en el anochecer de La Paz.Fue una movilización florecida de banderas. En miles de manos se repetían los colores nacionales de Bolivia, de Cuba, y las tonalidades abigarradas de la Wiphala, estandarte de los pueblos indígenas andinos, convertida en símbolo de resistencia contra el pensamiento colonial todavía vigente en amplios sectores sociales del país.Claros comenzó a leer un documento consensuado entre las organizaciones indígenas campesinas que representan el sostén ideológico del proceso político concretado en Bolivia con el ascenso del primer Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2006.El dirigente comentó que las organizaciones sociales "somos parte de una misma región, que aspira a construir la Patria Grande. Por lo tanto, asumimos como nuestra la lucha libertaria liderada por José Martí, por Fidel Castro, por Ernesto 'Che' Guevara, Camilo Cienfuegos y otras revolucionarias y revolucionarios".Claros aclaró que a esta lista "evidentemente hay que sumar a Tupac Katari, Tupac Amaru, a Tomás Katari y Bartolina Sisa".Destacó que el pueblo de Cuba "resiste el criminal, inhumano y absurdo bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano hace 60 años". Por ello, la isla caribeña "es sinónimo de fortaleza moral, cultural, patriótica, ideológica y revolucionaria".Graciela Vilca Soto es secretaria de Organización de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 'Bartolina Sisa' (Cnmciob-'BS'). Dijo a miles de personas reunidas ante la Embajada: "Hermanos, hermanas, es verdad hoy es un día de apoyo moral y material a nuestro hermano país cubano. Porque los hermanos no pueden ser discriminados por estos yanquis imperialistas".Entre los medios que realizaban la cobertura ante la Embajada estaba el canal televisivo Unitel, considerado uno de los más eximios defensores del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).Sus trabajadores soportaron el acoso de algunos manifestantes exaltados, quienes les recordaban a los gritos el apoyo de este medio de comunicación al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020)Wiphalas por CubaLa convocatoria a la movilización fue realizada por la Central Obrera Boliviana (COB). Se reunieron en la plaza Isabel la Católica, a cinco cuadras de la Embajada de EEUU. Entre las y los asistentes estaba César Navarro, ministro de Minería del Gobierno de Evo Morales entre 2014 y 2019.En diálogo con Sputnik, comentó que fue convocado por organizaciones sociales "para respaldar de manera militante, como patriotas bolivianos y latinoamericanos al pueblo, a la revolución y al Gobierno socialista de Cuba".Navarro afirmó que estaba allí "para repudiar de manera enérgica el bloqueo al hermano pueblo de Cuba durante más de 60 años por parte del imperialismo norteamericano".Asimismo, expresó su "condena, rechazo y repudio al financiamiento que brindan grupos de EEUU a algunos sectores de la sociedad cubana", con el objetivo de debilitar al Gobierno de Miguel Díaz-Canel."Este es un wiphalazo por la revolución cubana", expresó el exministro. ¿Y adónde se dirigía la movilización? "Vamos a ir rumbo a la Embajada… Donde los gringos vamos a ir", respondió.Mientras gran parte de la población boliviana apoya al Estado socialista cubano, otro tanto se inclina por el sometimiento —sin concesiones— al tradicional intervencionismo de EEUU en países de América Latina.Son conocidos como los "pititas", el sector de la población civil que apoyó en 2019 el golpe de Estado contra Morales."¿Qué te puedo decir? Lo más importante es tomar en cuenta que uno puede ver pititas en las redes, pero también hay gente de derecha en los medios de comunicación, que descalifican a uno de los proyectos históricos más importantes de la humanidad del siglo XX y XXI", expresó Navarro.Alrededor, cientos de manifestantes coreaban: "Cuba sí, yanquis no". Sus voces se mezclaban con los bocinazos de cientos de conductores, cuyos vehículos iban por la avenida Arce, a contramano de la marcha.Allí se evidenció un alto nivel de negligencia de la Alcaldía paceña, dirigida por Iván Arias —quien fuera ministro de Obras Públicas del Gobierno de Áñez— porque no activó un operativo para desviar a las movilidades de donde sería la manifestación. De esta manera se logró que las y los manifestantes terminaran enfrentados con automovilistas que deseaban ejercer su derecho al libre tránsito.Contra el intervencionismoDe la movilización también participó el exasambleísta departamental del MAS Gustavo Torrico: "El deseo de EEUU es apoderarse nuevamente de Cuba, volverlo nuevamente el prostíbulo de los gringos. Y eso no lo va a permitir América Latina. Todos los pueblos y ciudadanos dignos deben moverse en este sentido", sostuvo.Torrico afirmó que la finalidad de la marcha era protestar "contra el imperio norteamericano, por el criminal bloqueo que hace contra el hermano pueblo de Cuba". Y reflexionó: "Es increíble que en tiempos de pandemia todavía se esté negando que ingrese ayuda humanitaria con medicamentos. No podemos mandarles jeringas a nuestros compañeros"."¡Cuba se respeta, carajo!", coreaban por las calles vecinas y vecinos de la ciudad. También entonaban esa melodía las campesinas de la Cnmciob BS, los campesinos de la Csutcb, así como indígenas quechuas y aymaras del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).También participaron las y los doctores de la Confederación Médica de Bolivia, quienes lucieron sus trajes blancos e hicieron detonar tres tiros para iluminar brevemente la gélida noche paceña."Estamos organizados más que nunca a favor de nuestro hermano país Cuba, que nos ha dado muchas alegrías con la formación, médicos con compromiso social y conciencia", dijo a Sputnik el doctor Osman Calvimontes, dirigente de la confederación."Tenemos que apoyar la causa de Cuba, porque nadie tiene derecho a entrometerse en un país. Y menos EEUU, porque sabemos muy bien que el bloqueo de 60 años ha ocasionado mucha pobreza, mucha injusticia", aseguró Calvimontes.

https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-covid-como-pretexto-para-atacar-a-cuba-1114095285.html

eeuu

cuba

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bloqueo, eeuu, protestas en cuba 2021, cuba, bolivia