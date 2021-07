https://mundo.sputniknews.com/20210715/messi-sorprende-a-un-abuelo-de-100-anos-que-anota-todos-sus-goles-en-un-cuaderno-1114121411.html

Messi sorprende a un abuelo de 100 años que anota todos sus goles en un cuaderno

Hernán es un abuelito argentino de nada menos que 100 años que admira a Lionel Messi. El hincha más longevo de la selección argentina y del Barcelona anota... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T04:23+0000

2021-07-15T04:23+0000

2021-07-15T04:24+0000

estilo de vida

gente

lionel messi

argentina

"Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles y lleva la cuenta de todos los partidos", decía su nieto Julián en un video de Instagram que se hizo viral. En las imágenes se ve a un joven Hernán, que en ese momento tenía apenas 99 años, y a su prolijo cuaderno.Cuando las imágenes llegaron a Messi, el ídolo no dudó en grabar un video: "¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera".El video sirvió como el regalo perfecto para el cumpleaños número 100 de Hernán. "Quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos, chau!", le dice un sonriente Messi."¡No me digas que es Messi!", alcanza a decir emocionado el agasajado junto a su nieto. "¡Messi, gracias!", agrega entrecortado con un nudo en la garganta mientras pregunta desde dónde grabó semejante video."Ha sido una sorpresa inmensa, gracias por verte mano a mano, de frente. Gracias por esto que estás haciendo", dice el tierno abuelo mientras mira fijo la pantalla del teléfono."¡Llegamos a Messi!", celebran nieto y abuelo en el video reacción que ya tiene más de 150.000 reproducciones en Instagram.

argentina

gente, lionel messi, argentina